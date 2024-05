Türkiye-Kore Dayanışma Platformu Başkanı Hamdi Delipoyraz: Güney Kore'yle dış ticaret dengelenebilir

Takip Et

Türkiye-Kore Dayanışma Platformu Başkanı Hamdi Delipoyraz, Türkiye ve Güney Kore arasındaki ticaret hacminde 10 milyar dolar sınırının aşıldığına ama dengesizlik olduğuna dikkat çekti. Delipoyraz, “Güney Kore’den yaptığımız ithalat 9.5 milyar doları aşarken, ihracatımız 1 milyar dolarda kaldı. Platform olarak özellikle iktisadi alanda cari açık verdiğimiz Güney Kore’de Türk ürünlerine yönelik farkındalık oluşturmaya çalışacağız” dedi. Delipoyraz, “Know-how ve teknoloji transferi, üçüncü ülkelerde ortak müteahhitlik hizmetleri, e-ihracat, Güney Kore’nin Türkiye’de yapacağı sanayi yatırımların artırılması, KOBİ’lerimizin ihracatının artırılması adına sağlanacak destek ve büyük işletmelerimizin Güney Kore’de birleşme veya şirket satın almaları, ortak akademik ve bilimsel çalışmaların artırılması gibi alanlarda çalışmalarımızı artıracağız” şeklinde konuştu.

Deprem yaralarını sarmak için kuruldu

Türkiye Kore Dayanışma Platformu’nun kuruluş amacını özetleyen Delipoyraz, “9 Şubat 2023’de özellikle depremin yaralarının sarılması ve bölgenin alt ve üst yapılarının bir an önce iyileştirilmesine ve sonrasında Türkiye ile Güney Kore arasındaki iş birliği ve dayanışmanın artırılmasına vesile olmak adına kurduk. Üyeleri tamamen gönüllülük esasıyla hareket eden her iki ülke dili ve kültürüne hakim iş insanı, akademisyen, gazeteci, bürokrat, sanatçı ve öğrencilerden oluşuyor” ifadelerini kullandı. Delipoyraz, “Platform, Güney Kore ve Türkiye arasında 75 yıldır devam dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin, iktisadi, akademik ve sosyo-kültürel alanda her iki ülkenin lehine ve daha dengeli gelişebilmesi adına çeşitli etkinlikler düzenleyerek farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir” diye konuştu.

İkili ilişkiler Ankara’da masaya yatırıldı

Türkiye-Kore Dayanışma Platformu, 11 Mayıs 2024 Ankara’da Türkiye ve Güney Kore arasındaki dostluğu ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlediği buluşmada bir araya geldi. Toplantıya Güney Kore Büyükelçiliği’nden diplomatlar, Türk ve Güney Koreli iş insanları, farklı disiplinlerde çalışmaları olan akademisyenler, medya mensupları ve platform üyeleri katıldı. Konuklar kendi alanlarında Güney Kore ile ilgili tecrübelerini, olası fırsatları ve geleceğe dair önerilerini paylaşarak toplantının verimli geçmesine katkıda bulundu.Türkiye-Kore Dayanışma Platformu Başkanı Hamdi Delipoyraz, Türkiye ve Kore’nin kardeş ülke olduğunu ve 75 yıllık bu kardeşlik ve dostluğu gelecek nesillere taşıyabilmenin gerekliliğine ve sorumluluğuna vurgu yaptı. Delipoyraz, “Türkiye’ye en yakın 5 ülkenin refah seviyesinin ortalaması kadarız. Türkiye’den binlerce mil uzaklığında ama gönül olarak bir olduğumuz Kore’nin bu ilk 5 ülkeden biri olması bizlere ve Korelilere fayda sağlayacak. Bu mütevazı gayretlerin ve bir araya gelmelerin her alanda olası iş birlikleri için yeni fırsat kapıları araladığını ve daha dengeli kazan-kazan temelinde bir ilişkiye vesile olacağını düşünüyoruz.’’ dedi. Etkinlikte, iki ülke arasındaki ticaret, enerji, yapay zeka, siber güvenlik, akıllı şehirler, akıllı sistemler, yaratıcı endüstrüler, popüler kültür, Kore’nin arge-sanayi modellemesi ve teknoloji transferleri gibi başlıkların yanında; Kore dalgası (Hallyu) ve Kore’nin kültür diplomasisiigibi konular da masaya yatırıldı.

'Yatırım heyetleri düzenlenmeli'

Sagap Elektrik Üretim A.Ş. YKB Şeyhmus Özmen; "Enerji alanında özellikle Türk, Alman ve Güney Koreli firmalar ile enerji sektöründe iş birlikleri yapma fırsatlarının çok faydalı olacağını belirtti. Avrupa birliğinin teşvik ve hibelerinin bu anlamda itici güç olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Baz Girişim YKB Abdullah Oskay ise “2022 yılında Güney Kore-Türkiye arasındaki ticaret hacmi 10 milyar doları aştı. Türkiye’nin Güney Kore’ye ihracatı 1 milyar dolar seviyesinde kalırken, Güney Kore’den ithalatımız ise 9,5 milyar dolar oldu. Bu haliyle Güney Kore’ye 8,5 milyar dolar net dış ticaret açığı veren bir noktada kaldık. Net dış ticaret açığı verdiğimiz Güney Kore’ye yatırım heyetleri düzenlenerek ülkemizin potansiyeli aktarılabilir” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mutlu Binark ise Güney Kore’nin kültürel diplomasisi etki ağına değinerek; “İki ülkenin diyalojik iletişim pratiklerinin gelişmesi için K-drama Kpop K Literature kadar Türkiye tarafından dan içerikleri Koreliler tanırsa ilgilenirse alımlara gerçekten kültürel bir tanışma olur. Türkiye’den genç sinema sanatçıları başta olmak üzere tasarım edebiyat dijital oyun alanlarında işbirlikleri iki ülke arasında artabilir” dedi.