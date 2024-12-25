Türkiye-Kuzey Makedonya işbirliği imkanları yarın masaya yatırılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak ve bazı toplantılara katılmak üzere yarın Kuzey Makedonya'ya gidiyor. İlk olarak Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timcho Mucunski ile bir araya gelecek olan Bolat bu görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapacak.

Ziyarette, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski tarafından da kabul edilecek Bakan Bolat, daha sonra Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na ve Türk müteahhitlik firmalarının hazır bulunacağı, işbirliği imkanlarının ele alınacağı yuvarlak masa toplantısına katılacak.

Kuzey Makedonya'da iş yapan Türk iş insanlarıyla Dünya Türk İş Konseyi (DTİK)-Kuzey Makedonya toplantısının yapılacağı ziyaret kapsamında Makedonya-Türkiye Ticaret Odasının (MATTO) ev sahipliğinde akşam yemeği düzenlenecek.