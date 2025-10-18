Türkiye-Libya işbirliği Afrika’ya açılan yeni fırsatların kapısını aralıyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı ve Karanfil Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliklerinin yalnızca ülke ekonomilerine değil, Afrika'nın tamamına yönelik yeni fırsatların önünü açtığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve DEİK organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" temasıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Forumun ilk gününde düzenlenen Türkiye-Libya oturumunda önemli mutabakat zaptları imzalandı. Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc ile Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi'nin de katıldığı törende, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir dönemin kapısı aralandı.

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı ve Karanfil Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil de Türk özel sektörü adına sürece aktif katkı sunarak, yeni iş birliği alanlarının şekillenmesinde rol üstlendi.

Türk Müteahhitler Birliği (TMB) temsilcileriyle birlikte yürütülen temaslarda, iki ülke arasında ticaret, yatırım ve ulaştırma alanlarında ortak vizyon ortaya konuldu.

"Libya, küresel düzende stratejik bir cazibe merkezidir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karanfil, Türkiye ile Libya arasındaki stratejik işbirliğinin, yalnızca iki ülke ekonomisine değil, Afrika'nın tamamına yönelik yeni fırsatların önünü açtığını kaydetti.

Karanfil, Libya'nın Afrika'ya açılan kapı olduğunun altını çizerek, "Türkiye ve Avrupa'ya en kısa deniz yolunu sunmasından dolayı Türkiye için son derece önemli bir coğrafyadır. Libya'nın limanları vasıtasıyla sağlanan deniz ulaştırması, Afrika kıtasının içlerine uzanan kara ve hava yolu bağlantılarıyla birleştiğinde, 53 Afrika ülkesine ve 1 milyarlık nüfusa erişim imkanı sunmaktadır. Bu özellikleriyle Libya, küresel düzende stratejik bir cazibe merkezidir." ifadelerini kullandı.

Libya'nın çevresinde 500 milyon nüfus barındıran bir ülke olduğuna dikkati çeken Karanfil, "Libya, çevresinde 500 milyon nüfus barındıran bir ülke. Hinterlandı yalnızca ülke içini değil, çevresindeki geniş bölgeyi de kapsıyor. Bu potansiyel, Türkiye için Afrika'ya açılan ticari ve lojistik bir köprü anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Afrika'ya yaklaşımının eşit ortaklık ve karşılıklı kazanç ilkelerine dayandığını vurgulayan Karanfil, Libya ile ticarette imzalanan mutabakatların sadece iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri değil, bölgesel refahı da güçlendireceğini aktardı.