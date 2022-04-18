Türkiye-Libya ticaretinde 'İtalyan işi barter' önerisi

Merve YİĞİTCAN

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya’da Türk iş insanlarını bekleyen yaklaşık 150 milyar dolarlık bir yatırım potansiyeli olduğunu ifade ederken, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için, İtalya ile Libya arasındaki mevcut barter sisteminin bir benzerinin benimsenip uygulanması gerektiğini söyledi. Karanfil, düzenlenen bir toplantıyla Libya’nın Türk yatırımcıları için taşıdığı ekonomik potansiyeli ve iki ülke ticaret hacminin geliştirilmesi için atılması gereken adımları açıkladı. Türkiye’nin Libya’nın ithalatında yüzde 13-15 civarında bir pay ile Çin ve Mısır’ın ardından üçüncü sırada yer aldığını aktaran Karanfil, Libya ile ticarette barter sisteminin daha işler bir yöntem olacağını, bu şekilde bir yandan ikili ticaret potansiyelinin daha da artacağını, diğer yandan alacakların da garanti kapsamına alınabileceğini ifade etti. Karanfil’in verdiği bilgiye göre şu an Libya’ya yapılan ihracat Eximbank tarafından sigortalanmıyor.

150 milyar dolarlık yatırım potansiyeli

Karanfil, Libya ve Türkiye arasında 4 milyar dolarlık bir ticaret hacmi olduğunu, İtalya’nın uyguladığı gibi bir barter sistemi getirilirse bu hacmin kısa sürede daha da yukarıya çıkacağını söyledi. Karanfil, “Libya ile İtalya arasında ticaret hacmi yaklaşık 6 milyar dolar. Ama Libya İtalya’ya 6 milyar dolarlık ham petrol satıyor, karşılığında petrokimya ürünleri alıyor. Bu modeli biz de uygulayabiliriz. Ben talebimizi bakanlıklara ilettim. Eğer bu sistemi biz de uygularsak hem ticaret hacmimiz artar hem de Türkiye daha düşük maliyette enerji tedarik etmiş olur” diye konuştu. Libya’nın petro-kimya, turizm, sağlık, madencilik ve yapı sektörü gibi birçok alanda yatırıma ihtiyacı olduğunu belirten Karanfil, kamu ve özel sektör baz alındığında ülkede 150 milyar dolarlık bir yatırımın Türkiye’yi ve Türk iş insanlarını beklediğini söyledi.

İhracat 5 yılda 15 milyar dolara çıkabilir

Libya’nın 1,3 milyar Afrika nüfusuna hitap edecek bir potansiyeli olduğunun da altını çizen Karanfil, 27 ana ürün ve yüzlerce alt ürünle gerçekleştirilen ihracatın, ülke istikrarı ile birlikte 5 yılda 15 milyar dolara çıkabileceğini ifade etti. Karanfil, şöyle devam etti: “Libya, bugün hayatın devamlılığı için tekstilden mermere, gıdadan mobilyaya kadar birçok ürünü ithal ediyor. Bu durum ülkede yatırım yapmak için ciddi bir potansiyel olduğunu da gösteriyor. Libya’da 74 milyar petrol, 172 trilyon fit doğal gaz rezervi bulunuyor. Ülkede lojistik ve müteahhitlik önemli sektörler olarak karşımıza çıkıyor. Libya’da her türlü inşaat malzemeleri için yatırım yapılabilir. Her şeyden önce Libya’nın kalkınma planına ihtiyacı var. Türk iş insanları bu alanlara yönelerek ülkenin ihtiyaçlarını yatırım potansiyeline dönüştürebilir. Libya’yı yüksek ihracat potansiyeli olan ülke konumundan çıkarıp, ülkedeki güçlü yatırım potansiyelini görmeliyiz.”

Türkiye himayesinde OSB'ler kurulabilir

Murtaza Karanfil, Libya’nın tarım faaliyetleri noktasında da önemli bir potansiyeli bulunduğuna işaret ederek, Türk yatırımcıların tarımsal üretim noktasında Libya’yı değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin özellikle Libya kamuoyunda algısının çok iyi olduğunu vurgulayan Karanfil, ülkede Türkiye’nin himayesinde organize sanayi bölgeleri yapılabileceği önerisinde bulundu. Libya’ya vizelerin kaldırılması gerektiğini savunan Karanfil, bu şekilde özellikle Türkiye’nin sağlık turizmine yıllık 1 milyar dolar katkı sağlanabileceğini ifade etti.