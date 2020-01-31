Türkiye, Litvanya’da altyapı projelerine talip

31 Ocak 2020

Mehmet KAYA

VILNUS - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Litvanya Ortak Ticaret Komitesi (JETCO) ilk toplantısını yapmak ve DEİK-Enterprise Lithuania İş Forumuna katılmak üzere geldiği Vilnus’ta, iki ülke arasındaki halen 562 milyon dolarlık ikili ticaret hacminin 1 milyar dolara artırılması için çalıştıklarını söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Litvanya’da Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ile Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Jaroslav Narkeviç ile görüştü. Daha sonra Litvanya Enerji Bakanı ve Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Vekili Zygimantas Vaiciunas ile JETCO toplantısı yapıldı ve Ortaklık Protokolü imzalandı. Bakan Pekcan burada yaptığı konuşmada, anlaşma imzalanmasının ardından ilk ortaklık komitesi toplantısının yapıldığını hatırlatarak, bu protokol ile işbirliği alanlarının belirlendiğini, bundan sonra düzenli olarak karşılıklı toplantılarla ilerlemelerin izleneceğini vurguladı.

Türkiye demiryolu, havalimanı projelerine talip

Bakan Pekcan, işbirliği alanları olarak enerji, ulaştırma, turizm, altyapı, teknoloji, turizm, tarım, tekstil alanlarının işbirliği yapılacağını duyurdu. Bakan Pekcan, Türk müteahhitlik şirketlerinin Vilnus Havalimanı’nın yenilenmesi, Litvanya’dan başlayıp İstanbul’a kadar uzanan Viking Demiryolu projesi, Baltık Demiryolu projesine talip olduğunu vurguladı.

Litvanya Enerji Bakanı Vaiciunas da tarım, ticaret gibi her iki ülkenin firmalarının yararına olacak projelerde üçüncü ülkelerde işbirliğini önemsediklerini belirtti.

İş forumu: Teknoloji, müteahhitlik, sağlık turizmi..

DEİK ile Enterprise Lithuania tarafından organize edilen iş forumunda konuşan Bakan Pekcan Litvanya’nın teknoloji alanında sağladığı başarıların önemli olduğunu, her iki ülkenin başta fintech olmak üzere işbirliğinin geliştirilmesini önemsediklerini belirtti. İki ülkenin kurumsal ve start-up teknoloji şirketlerinin karşılıklı yatırımlarını desteklemek istediklerini belirten Pekcan, bu alanda büyük bir potansiyel olduğunu anlattı.

Kamu özel ortaklığı ve yap-işlet devret

Ruhsar Pekcan, Türk müteahhitlerin Türkiye ve başka ülkelerde toplamda 400 milyar dolar iş üstlendiğini hatırlatarak, bunlardan 100 milyar dolarının kamu-özel ortaklığı ve yap-işlet-devret projelerinden oluştuğunu hatırlatarak, “Litvanyada birçok altyapı projesi, liman projesi var. Burada da Türk müteahhit firmaların da Litvanyalı firmalarla işbirliği içinde başarılı işler gerçekleştirebileceğini görüyoruz” dedi.

Bakan Ruhsar Pekcan, Litvanyalıların Türkiye’yi birinci turizm destinasyonu olarak görmelerinden mutlu olduğunu da belirterek, buna sağlık turizmini de eklemek gerektiğini, rekabetçi fiyatlarla yüksek kalite sağlık hizmeti sunulduğunu bildirdi.

Litvanya Enerji Bakanı Zygimantas Vaiciunas da Litvanya’nın Türkiye için Baltıklara açılan kapı, Litvanya için Türkiye’nin de Ortaasyaya açılan kapı olduğunu belirtti. Bakan, “bu rekabet ortamında her iki ülke iş insanları en küçük işbirliği fırsatını kaçırmamalı. Litvanya olarak yurt dışına da teknoloji hizmeti verecek işgücünün geliştirilmesi için çalışıyoruz” dedi.

DEİK Başkanı Nail Olpak ise Türkiye ile Litvanya arasında iş insanlarının karşılıklı farkındalığının artırılması-iletişimin güçlendirilmesi, müteahhitlik hizmetleri ve kamu-özel işbirliği modalleri ile projeler üretilmesi, fintech ve diğer teknoloji alanında işbirliği, gıda ve tekstil sektörlerinde üçüncü ülkelerde işbirliği alanlarının geliştirilmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Türkiye Litvanya İş Konseyi Başkanı Gökhan Yavuzer de konuşmasında Litvanya’da üretim maliyetlerinin son derece rekabetçi olduğunu belirterek, yatırımlar açısından uygun bir ortam olduğunu kaydetti. Enterprise Lithuania Başkanı Diana Klepone de ekonomik hacmin hızla gelişmesini beklediklerini vurguladı.