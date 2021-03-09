Türkiye, mail atmada dünya şampiyonu

Türkiye'de 2018 yılında 5,5 milyon olan bir şirket veya kuruma ait e-posta hesabı sayısı 2020 yılı Kasım ayı itibarıyla 7,7 milyona, dünya genelinde günlük ortalama atılan mail ise 336 milyar adede ulaştı.

E-posta hesaplarındaki son 3 yıllık artışa bakıldığında dünya ortalamasının Türkiye'nin 31 puan gerisinde kaldığını belirten Uzman Posta Genel Müdürü Gökalp Çakıcı, Türkiye'nin mail atmada dünya şampiyonu olduğunu vurguladı. Çakıcı, Türkiye genelinde mobil cihazlar üzerinden e-posta kullanımının ise yüzde 53 seviyesinde olduğunu bildirdi.

"İşletmeler, kalitatif ihtiyaçlarını da öncelliyor"

Türk şirketlerinde dijitalleşme isteğinin hızla arttığını belirten Gökalp Çakıcı, "2009 yılından beri e-posta teknolojilerine odaklanan ve bin 200’den fazla şirket için profesyonel çözümler üreten bir firma olarak e-posta ihtiyaçlarının gelişimine birinci elden şahitlik ediyoruz. Artık işletmelerimizin sadece bir e-posta değil; kesintisizlik, yüksek güvenlik ve regülasyon uyumu gibi kalitatif ihtiyaçlarını da öncelediklerini görüyoruz." şeklinde konuştu.