Türkiye, mail atmada dünya şampiyonu
E-posta hesaplarındaki son 3 yıllık artışa bakıldığında dünya ortalamasının Türkiye'nin 31 puan gerisinde kaldığını belirten Uzman Posta Genel Müdürü Gökalp Çakıcı, Türkiye'nin mail atmada dünya şampiyonu olduğunu vurguladı.
Türkiye'de 2018 yılında 5,5 milyon olan bir şirket veya kuruma ait e-posta hesabı sayısı 2020 yılı Kasım ayı itibarıyla 7,7 milyona, dünya genelinde günlük ortalama atılan mail ise 336 milyar adede ulaştı.
E-posta hesaplarındaki son 3 yıllık artışa bakıldığında dünya ortalamasının Türkiye'nin 31 puan gerisinde kaldığını belirten Uzman Posta Genel Müdürü Gökalp Çakıcı, Türkiye'nin mail atmada dünya şampiyonu olduğunu vurguladı. Çakıcı, Türkiye genelinde mobil cihazlar üzerinden e-posta kullanımının ise yüzde 53 seviyesinde olduğunu bildirdi.
"İşletmeler, kalitatif ihtiyaçlarını da öncelliyor"
Türk şirketlerinde dijitalleşme isteğinin hızla arttığını belirten Gökalp Çakıcı, "2009 yılından beri e-posta teknolojilerine odaklanan ve bin 200’den fazla şirket için profesyonel çözümler üreten bir firma olarak e-posta ihtiyaçlarının gelişimine birinci elden şahitlik ediyoruz. Artık işletmelerimizin sadece bir e-posta değil; kesintisizlik, yüksek güvenlik ve regülasyon uyumu gibi kalitatif ihtiyaçlarını da öncelediklerini görüyoruz." şeklinde konuştu.