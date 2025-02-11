Türkiye-Malezya ticaret hacminin artırılması hedefleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malezya ziyaretleri sırasında Türkiye- Malezya İş Forumu’na katıldı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Yatırım fırsatları ele alındı"

İş forumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim de katıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, forumda karşılıklı yatırım fırsatlarının ele alındığından şöyle bahsetti:

Malezya ziyaretimiz kapsamında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim’in teşrifleri ile düzenlenen Türkiye- Malezya İş Forumu’nu gerçekleştirdik.

Malezya Ulusal Sanayi ve Ticaret Odası (NCCIM) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş birliğiyle Putrajaya'da düzenlenen ve ülkelerimizden iş insanlarının bir araya geldiği forumda iş birliği alanları ve karışıklıkla yatırım fırsatları alındı.

"Her türlü adımı desteklemeye devam edeceğiz"

Bakan Bolat, Malezya'yla ticaretin artırılması için her türlü adımı atmaya hazır olduklarını da ifade etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Malezya Başbakanı Sayın İbrahim’in ülkelerimiz arasında ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefi noktasında ortaya koydukları kararlılık ve destek, iş birliği alanlarının çeşitlendirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması noktasında bizlere yol gösterici olacaktır.

Türkiye olarak, ASEAN üyesi ülkeler arasındaki en büyük ticari ortağımız olan Malezya ile ticaretin dengeli bir şekilde artırılması için atılabilecek her türlü adımı desteklemeye devam edeceğiz. Bugün Türk ve Malezyalı firmalar arasında imzalanan işbirliği protokollerinin de ortaklığımızın farklı alanlarda gelişmesine katkı sağlayacak olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Başbakana, İş Forumumuza teşrifleri için teşekkür ediyor, forumun iş dünyalarımızın güçlü ortaklar kurmasına ve ülkelerimiz arasında yeni ortaklıklara vesile olmasını diliyorum."