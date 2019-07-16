Türkiye mayısta AB ile ticaret fazlası verdi

16 Temmuz 2019

Türkiye, mayısta Avrupa Birliği (AB) ile 564,5 milyon euro ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, mayıs ayında Türkiye, AB'ye 6 milyar 873,8 milyon euroluk ihracat yaptı. AB'den 6 milyar 309,3 milyon euroluk ithalat gerçekleştiren Türkiye, mayısta 564,5 milyon euro ticaret fazlası verdi.

Türkiye'nin AB üyesi ülkelerle ticaretinde Ağustos 2018'den itibaren fazla verildi.

Türkiye'nin AB ile ticaret fazlası geçen yıl ağustosta 745,5 milyon euro, eylülde 467,7 milyon euro, ekimde 1 milyar 723,7 milyon euro, kasımda 1 milyar 485,7 milyon euro, aralıkta 765,8 milyon euro, bu yıl ise ocakta 1 milyar 783,7 milyon euro, şubatta 841,1 milyon euro, martta 126,8 milyon euro ve nisanda 857,8 milyon euro oldu. Böylece Türkiye, AB ile ticaretinde son 10 ayda ticaret fazlası gerçekleştirdi.

Türkiye, bu yılın ilk 5 ayında AB'ye yaklaşık 34 milyar euro ihracat yaparken, AB'den 29,8 milyar euro ithalat gerçekleştirdi. Böylece 2019'un ilk 5 ayında Türkiye'nin AB'ye ihracatı, ithalatını 4,2 milyar euro geçti.

Öte yandan, AB'nin mayıs ayında toplam ihracatı 178,5 milyar euro, ithalatı da 170,7 milyar euroya ulaştı. AB, mayıs ayında yaklaşık 7,8 milyar euro ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi'nin ise mayıs ayında toplam ihracatı 203,4 milyar euro, ithalatı 180,3 milyar euro seviyesine çıktı. Böylece Euro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 23 milyar euroluk ticaret fazlasına ulaştı.

Kaynak: AA