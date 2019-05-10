Türkiye, MedCruise toplantısını İtalya'nın elinden aldı
MedCruise, bu yıl Genel Kurulu için Kuşadası'nı tercih etti. Normalde Türkiye'ye sıranın ancak 2032 geleceğini kaydeden Global Ports Holding CEO'su Emre Sayın, "Çabalarımızla 13 yıl kazandık. Burada olmasaydı İtalya Cenova’da olacaktı" dedi... Selenay Yağcı'nın haberi...
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