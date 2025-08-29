Türkiye mobil kullanım süresinde Avrupa lideri oldu: Elektronik haberleşme sektörünün geliri 127,2 milyar TL’yi aştı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2025 yılı birinci çeyrek raporunu yayımladı. Rapora göre, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin net satış gelirleri bu dönemde 127,2 milyar TL’yi aştı.

Türkiye’de sabit telefon abone sayısı 8,9 milyon olurken, mobil abone sayısı yaklaşık 95 milyona ulaştı. Mobil yaygınlık oranı yüzde 110,9 seviyesinde gerçekleşti. Makineler arası iletişim (M2M) aboneleri ve 0-9 yaş nüfusu hariç tutulduğunda bu oran yüzde 113,5 oldu.

Türkiye, 455 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Bu dönemde yaklaşık 3 milyon mobil abone numarasını taşıdı ve 31 Mart 2025 itibarıyla toplam taşınan mobil numara sayısı 193 milyona yaklaştı.

İnternet abonelikleri ve kullanım

Genişbant internet abone sayısı, 20,7 milyonu sabit, 75,3 milyonu mobil olmak üzere toplam 96 milyona ulaştı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artış gösterdi. En yüksek büyüme yüzde 44,8 ile kablosuz telsiz internet aboneliklerinde, ardından yüzde 23,1 ile eve kadar fiber aboneliklerinde kaydedildi.

Sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı 288,3 GB olurken, mobil genişbant abonelerinin ortalama kullanımı 16,7 GB olarak gerçekleşti.

4.5G ve fiber altyapı

1 Nisan 2016’da kullanılmaya başlanan 4.5G hizmetinin abone sayısı Mart 2025 sonunda 88,2 milyona ulaştı. Ancak cihaz veya SIM kart uyumsuzluğu nedeniyle bu hizmeti aktif kullananların sayısı yaklaşık 74,6 milyon oldu.

Fiber altyapı uzunluğu da geçen yılın aynı dönemindeki 568 bin kilometreden 618 bin kilometreye çıkarak yüzde 8,8 oranında artış kaydetti.