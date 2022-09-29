Türkiye mobilite pazarı 60 milyar dolar

Mehmet KAYA / ANKARA

Son zamanda Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde hızla yaygınlaşan scooter, bisiklet ve moped gibi taşıtlarla yapılan ulaştırma mikromobilite olarak adlandırılıyor. Türkiye’de, mikrobobilitenin yanısıra, yürüme, bireysel ulaşım, toplu taşıma ve paylaşımlı araçlar ile yapılan tüm seyahatleri içeren toplam mobilite pazar büyüklüğünün 60 milyar dolar olduğu belirtildi.

Türkiye geneline yaygınlaşmayı hedefliyor

Son dönemde scooter başta olmak üzere çeşitli araçlarla yaygınlaşan şehir içi ulaşım yöntemlerine elektrikli bisiklet de dahil oluyor.

MİA Teknoloji isimli şirket, Türkiye’nin ilk elektrikli bisiklet paylaşım platformunu kurmaya hazırlandığını açıkladı. Şirketten verilen bilgide, yatırımda son aşamaya gelindiği kaydedildi.

Girişimlerine yönelik bilgi veren Beltekin, ilk istasyonu Ankara’da kuracaklarını ve Türkiye geneline yaygınlaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Kent içerisindeki hareketliliği ve sosyal yaşamı desteklemeyi hedeflediklerini ifade eden Beltekin, “Mikromobilite yalnızca ulaşım şeklimizi değiştirmeyecek; geleceğin dünyasını, ekonomisini ve sosyal hayatını da şekillendirecek” dedi. Beltekin, girişimlerinin belediyelerin sürdürülebilirlik hedeflerini de destekleyeceğinin altını çizdi.

Mobilite büyük bir pazar

ABD Merkezli McKinsey & Company’nin Kasım 2021’de yayınlanan bir raporunda Türkiye’de “mobilite” olarak adlandırılan yürüme, bireysel ulaşım, toplu taşıma ve paylaşımlı araçlar ile yapılan tüm seyahatler pazarının büyüklüğünün 60 milyar dolar olduğu belirtildi. “Sizing the mobility market opportunity in Turkey” başlıklı çalışmada, mobilite ekosisteminde Türkiye’nin bölgenin en fazla potansiyel vadeden ülkesi olduğuna işaret edildi. Raporda, Türkiye’de 2019 sonu itibariyle toplam seyahat uzunluğunun 700 milyar KM olduğu belirtilerek, bunun 280’inin toplu taşıma, 240’ının şahsi otomobil vb. taşıtlar, 110’unun yürüme, 30’unun taksiden oluştuğu; mikromobilitede ise 40 milyar KM’nin şahsi mikromobilite araçlarıyla yapıldığı belirtildi. Paylaşımlı mikrobilite araçlarıyla yapılan seyahatlerin uzunluğunun 2019 itibariyle toplamın yüzde 1’inin de altında kaldığı rapora yansıdı. Türkiye için yapılan senaryoda, 2030’da 80-90 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğü hesaplanırken bunun 10-15 milyar dolarının paylaşımlı mikromolite taşıtlarından olacağı varsayıldı.