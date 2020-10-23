“Türkiye-Moldova ilişkilerini daha ileri boyuta taşımak istiyoruz”

23 Ekim 2020

FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yurtdışı Yatırımlar Konseyi Üyesi Selman Özgün, DEİK Moldova Yürütme Kurulu Üyesi Cahit Urfan ve beraberindeki heyet, Moldova Büyükelçiliği, Gagavuzya Başkanı ve Moldova hükümeti tarafından 6. Uluslararası Yatırım Forumu’na katılmak üzere Moldova’ya davet edildi.

Türk heyeti, Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorica Dumbraveanu, Moldova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sergiu Harea, Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı Sergiu Railean ve Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah ile görüştü.

Özgün ve Urfan, Moldovalı bakanlarla, Türkiye-Moldova ve Moldova-Antalya arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Özgün ve Urfan, Moldova’da yaptıkları görüşmeleri DÜNYA’ya değerlendirdi.

Ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesinde iş insanlarına önemli görevler düştüğünü belirten Özgün, Moldova’nın aralarında Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke ile serbest ticaret anlaşması bulunduğunu anımsattı. Özgün, şöyle devam etti: “Moldova ile yapılan Serbest Ticaret Anlaşması ile Rusya, Romanya ve birçok Avrupa ülkesine vergisiz ürünlerini gönderebileceği ve bu serbest ticaret anlaşması ile birçok Avrupa ülkesine vergisiz geçiş hakkı verildiği anlamına geliyor. Moldova hükümetinin de bu konu ile ilgili gerekli olan teşvik ve destekleri artarak devam edecek.”

Türkiye ile Moldova arasındaki ikili ilişkileri daha da ileri taşımaya niyetli olduklarını ifade eden Özgün, “1990’lı yıllarda varılan anlaşmaları bugün güncelliyoruz. Türk yatırımcılarının özellikle Moldova'nın başkenti Kişinev ve civarında önemli projeler gerçekleştirmiş. Bu başarılı yatırımların Gagavuz Bölgesinde de artarak devam etmesi bekleniyor. Moldova ile işbirliğinde tekstil, tarım, gıda işleme, paketleme ve depolama alanlarındaki potansiyel değerlendirilmeli” dedi.

“Hedefleri gerçekleştirmek için güven ve istikrara ihtiyaç var”

Ülke hedeflerini gerçekleştirmek için güven ve istikrara ihtiyaç olduğunu ifade eden Özgün, “Dünyanın birçok ülkesi ile ekonomik alanda atılımlara imza atmaktayız. Bunları, DEİK gibi kurum ve kuruluşlar üzerinden, iş dünyamız temsilcilerini teşvik etmek için yapmaktayız. Firmalarımızın iş yapma şartlarını kolaylaştırmalı ve önleri açılmalı” şeklinde konuştu.

Cahit Urfan da Türk firmalarının Moldova’da gerçekleştirdiği toplam yatırım büyüklüğünün 300 milyon doların üzerinde olduğunu vurguladı. Urfan, Moldova’daki Türk yatırımcıların gıda, içecek, müteahhitlik, hastane işletmesi, bilgi, iletişim, tekstil, konfeksiyon, konaklama sektörlerinde yoğunlaştığına dikkat çekti. 2020 Ocak-Nisan döneminde Moldova’nın Türkiye’ye ihracatının 2019’un aynı dönemine göre yüzde 45,6 düşerek 52,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini kaydeden Urfan, “Moldova’nın Türkiye’den yaptığı ithalat ise yüzde 7,5 düşüşle 112 milyon dolar oldu” diye konuştu.