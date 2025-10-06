Türkiye, nadir toprak rezervleri için ABD ile masada

Türkiye, Batı Anadolu'daki nadir toprak elementleri rezervlerini geliştirmek amacıyla ABD ile görüşmeler yürütüyor. Çin ve Rusya ile teknoloji transferi ve arıtma hakları konusunda yaşanan anlaşmazlıkların ardından, Ankara'nın NATO müttefiki Washington'a yöneldiği belirtiliyor.

Enerji ve savunmada işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor

Bloomberg News'un haberine göre Ankara ile Washington, Eskişehir'in Beylikova ilçesinde keşfedilen ve seryum, praseodim ile neodimyum içeren büyük nadir toprak yatağını geliştirmek için potansiyel bir ortaklık arayışında. İki ülke, bu kapsamda enerji ve savunma alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi de hedefliyor.

Çin ile yapılan mutabakat geçersiz olabilir

Beylikova'da üretilecek bileşiklerin ortaklaşa arıtılması konusunda anlaşmaya varılması halinde, bu durum Çin ile daha önce yapılan geçici mutabakatı geçersiz kılabilir. Türkiye ile Çin, Ekim 2024'te aynı proje için mutabakat zaptı imzalamıştı. Ancak Pekin'in malzemelerin Çin'de işlenmesi konusundaki ısrarı ve teknoloji transferini reddetmesi görüşmelerin ilerlemesini engelledi.

Kanada ve İsviçre ile de görüşülüyor

Türkiye, Beylikova'da nadir toprak oksidi oranı yüzde 1'in üzerinde olan cevher için bir rafineri kurmayı planlıyor. Ayrıca projeyi ilerletmek amacıyla Kanada ve İsviçre ile de fizibilite çalışmaları dahil olmak üzere işbirliği görüşmeleri yürütüyor.