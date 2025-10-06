Türkiye, nadir toprak rezervleri için ABD ile masada
Türkiye, Batı Anadolu'daki nadir toprak rezervlerini geliştirmek için ABD ile görüşmelere başladı. Çin ve Rusya ile teknoloji transferi ve arıtma hakları konusunda yaşanan anlaşmazlıkların ardından, Ankara'nın yönünü Washington'a çevirdiği belirtiliyor. Bloomberg News'un aktardığına göre, Eskişehir Beylikova'daki büyük nadir toprak yatağı için iki ülke potansiyel ortaklık arayışında. Olası işbirliği, enerji ve savunmada ilişkileri güçlendirirken, Çin'le yapılan mutabakatın da geçersiz kalmasına yol açabilir.
Enerji ve savunmada işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor
Bloomberg News'un haberine göre Ankara ile Washington, Eskişehir'in Beylikova ilçesinde keşfedilen ve seryum, praseodim ile neodimyum içeren büyük nadir toprak yatağını geliştirmek için potansiyel bir ortaklık arayışında. İki ülke, bu kapsamda enerji ve savunma alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi de hedefliyor.
Çin ile yapılan mutabakat geçersiz olabilir
Beylikova'da üretilecek bileşiklerin ortaklaşa arıtılması konusunda anlaşmaya varılması halinde, bu durum Çin ile daha önce yapılan geçici mutabakatı geçersiz kılabilir. Türkiye ile Çin, Ekim 2024'te aynı proje için mutabakat zaptı imzalamıştı. Ancak Pekin'in malzemelerin Çin'de işlenmesi konusundaki ısrarı ve teknoloji transferini reddetmesi görüşmelerin ilerlemesini engelledi.
Kanada ve İsviçre ile de görüşülüyor
Türkiye, Beylikova'da nadir toprak oksidi oranı yüzde 1'in üzerinde olan cevher için bir rafineri kurmayı planlıyor. Ayrıca projeyi ilerletmek amacıyla Kanada ve İsviçre ile de fizibilite çalışmaları dahil olmak üzere işbirliği görüşmeleri yürütüyor.