Türkiye-Namibya Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirdi

DEİK Türkiye-Namibya İş Konseyi tarafından düzenlenen Türkiye-Namibya Yuvarlak Masa Toplantısı, DEİK Türkiye-Namibya İş Konseyi Başkanı Muhammed Yusuf Bedir ve Namibya Yatırım Promosyon ve Geliştirme Kurulu Üst Yöneticisi Rauha Nangula Uaandja ve iki ülke iş insanlarının katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

İki ülke arasında güçlü bir ekonomik ekosistem yaratılabilir

DEİK ve NIPDB arasında İyi Niyet Mektubu imzalanan toplantıda, enerji, madencilik, gıda ve tarım, makine, tekstil, ilaç ve sağlık sektörlerinde ikili iş görüşmeleri düzenlendi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Bedir, "Tarım, turizm, teknoloji ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde işbirliği fırsatları bulunuyor. Bilgi paylaşımı, teknolojik gelişmelerin benimsenmesi ve girişimcilik teşvik edilerek güçlü bir ekonomik ekosistem yaratılabilir. Geleneksel iş yapma yöntemlerinin ötesine geçilmesi ve sürdürülebilir kalkınma, kapsayıcı büyüme ile girişimlerin desteklenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yeşil hidrojen ve petrol-doğalgaz keşifleri

Namibya'nın küresel enerji topluluğunun dikkatini yeşil hidrojen ve petrol-doğalgaz keşifleriyle çektiğini ve bu alanda önemli bir ivme kazandığını aktaran Uaandja şu ifadelere yer verdi: "2021-2023 yılları arasında 73 milyar Namibya Doları değerinde doğrudan yabancı yatırım çekilmiş olup, bunun yüzde 45'i petrol ve doğal gaz sektörüne yöneliktir. Yenilenebilir enerji alanında ise Namibya, GH2 üretiminde bölgesel üretim üssü olmayı hedeflemektedir. Namibya, güneş ışığı, rüzgar enerjisi ve okyanus yakınlığı gibi doğal avantajlarla yenilenebilir enerji üretiminde büyük potansiyele sahiptir. Namibya'nın doğal güzellikleri, güvenli ortamı ve güçlü turizm altyapısı, ülkeyi Afrika'nın en çok ziyaret edilen destinasyonlarından biri haline getirmiştir. Namibya, genişleyen uçuş ağı ve modern lojistik altyapısıyla global ziyaretçilerin erişimini kolaylaştırmaktadır."





