Türkiye, OECD raporunda iyi uygulama örnekleri arasında yer aldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin olarak Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan raporda Türkiye’nin iyi uygulama örnekleri arasında yer aldığını açıkladı.

Karşılaştırmalı incelemeler yürütüldü

SPK’dan yapılan duyuruda, kurumsal yönetim konusunda küresel düzeyde kabul gören G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin yaygınlaştırılması, uygulanması ve takip edilmesi amacıyla OECD’nin çeşitli ülkelerde karşılaştırmalı incelemeler yürüttüğü belirtildi.

Bu çalışmalar kapsamında hazırlanan son raporda, Türkiye’nin genel kurul toplantılarındaki uygulamaları ve kurumsal yönetime verdiği önemle dikkat çektiği ifade edildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:



"Kurulumuzun ulusal eşgüdüm birimi sıfatıyla üyesi olduğu OECD’nin Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmaları kapsamında, payları borsada işlem gören şirketlerin genel kurul toplantıları için düzenleyici politika çerçeveleri ve iyi uygulamalara yönelik olarak 2024 yılı içerisinde OECD tarafından bir tematik akran incelemesi yürütülmüştür.



Söz konusu çalışma, 50 büyük ekonomi için payları borsada işlem gören şirketlerin genel hissedar toplantılarına ilişkin politikaları ve uygulamaları inceleyerek, çeşitli düzenleyici çerçevelerin ve kurumsal uygulamaların pay sahiplerinin katılımı ve etkileşimi, oy hakları ve genel kurul toplantılarının şeffaflığı konularını nasıl ele aldığına ışık tutmaktadır.



Söz konusu çalışmada iyi uygulama örnekleri bağlamında derinlemesine örnek ülke incelemesine dahil olmaya davet edilerek bu daveti kabul eden 5 ülke arasında ülkemiz adına Kurulumuz da yer almıştır. Bu süreçte Kurulumuzun Merkezi Kayıt Kuruluşu ile işbirliği içerisinde sağladığı destek ve katkılarla yürütülen çalışmalar sonucunda OECD tarafından “Genel Kurul Toplantıları ve Kurumsal Yönetim: Eğilimler ve Çıkarımlar” başlığıyla hazırlanan ilgili rapor 7 Nisan 2025 tarihinde OECD internet sitesinde yayınlanmış bulunmaktadır."