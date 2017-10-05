Türkiye, pamukta ABD'nin en büyük 2. müşterisi

05 Ekim 2017

ABD Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye 2017/18 dönemi için Vietnam'dan sonra en çok pamuk ihracat bağlantısı yapılan ülke oldu.

Söz konusu dönemde net pamuk ihracat satışları 161 bin balya oldu.

ABD, Türkiye ile 36 bin 900 balya pamuk ihracat bağlantısı yaptı.

Vietnam ile 43 bin 200 balya, Çin ile 35 bin 600 balya, Endonezya ile 20 bin 300 balya, Peru ile 8 bin 800 balya ve Bangladeş ile de 4 bin 400 balya bağlantı yapıldı.