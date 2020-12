“Türkiye, pandemiye tasarrufsuz yakalandı”

ZEHRA ORUÇ / BURSA

Pandemi sürecinde Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu BaşkanI Anıl Alirıza Şohoğlu, Türk iş dünyasının krizlere ve gerilimlere bağışıklık kazandığını, ilk kez karşılaşılan pandemi sürecinden de ders çıkararak, ekonomi grafiğinde kısa sürede ‘V’nin yakalanabileceğini söyledi.

“Kilit noktamız güven” diyen Şohoğlu, Türk iş dünyasının krizlere ve gerilimlere alışkın olduğunu “Bünye bağışıklık kazandı” sözleriyle ifade etti. Türkiye'nin 2013’ten beri düzenli olarak sorunlar yaşadığını, ancak pazar çeşitliliğine gidilerek ticaretin bir şekilde sürdürülebildiğini belirten Şohoğlu, “Bir şekilde ekmeğimizi taştan çıkarıyorduk. Ancak pandemide dünya kapandığı için sıkıntı yaşamaya başladık. Devletimizin de iş insanımızın da, vatandaşımızın da tasarrufu olmadığını gördük. Bu döneme tasarrufsuz yakalandık. Türkiye’nin en büyük eksiği tasarruf. Pandemi döneminde, ihmal ettiğimiz tarımın önemini anladık, dijitalleşen dünyadan ne kadar geride kaldığımızı, ürettiğimiz ürünün kilogram değerinin ne kadar düşük olduğunu, dünya ile entegre olamadığımızı gördük. Türkiye buradan ders çıkarmalı. Eğer ders çıkarırsak, yine artı veririz.” değerlendirmesinde bulundu.

Anıl Alirıza Şohoğlu, her platformda "alınan tedbirler yapısal reformları destekliyorsa başarılı olur" çağrısında bulunduğunu, bu çağrının nihayet dikkate alınmaya başlandığını söyledi. Kilit noktanın güven olduğuna dikkat çeken Şohoğlu, "İnsanın her şeyden önce ülkesine güvenmesi lazım. Bunun için de, başta hukuk olmak üzere, tüm sistemin güven vermesi gerekir. Cumhurbaşkanının açıklamaları hayat bulursa, Türkiye yeni bir başlangıç yapabilir. Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfus, dinamik iş dünyası, güçlü altyapısı ile altı ayda bu süreçten çıkar. Ekonomi grafiğinde kısa sürede ‘V’ ancak bu şekilde yakalanabilir.” dedi.

Ülkenin kutuplaşma zihniyetinden kurtulması gerektiğine de işaret eden Şohoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ülke Kurtuluş Savaşı’nda da, 15 Temmuz’da da bunu başardı. Yine yapabiliriz. Üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdük. Ama bu, sürdürülebilir olmadıktan sonra ne önemi, var ki! Büyümenin istihdama katkısı olmadıktan sonra ne faydası var ki! Dördüncü çeyrek yine daralacak. Yılın genelinde ise yüzde 0,3- 0,5 seviyesinde büyüme bekleniyor. Fakat aşı bulunana kadar ekonominin çalkantılı olacağını öngörüyorum. Ülke olarak aşı bulunsa da bulunmasa da ödevimizi yapalım. Sanayi üretiminde avantajlıyız. Turizm tarafında mart-nisan itibari ile artı yakalayabiliriz. Hizmet sektörü ve küçük esnafa ise hükümetin destek olması gerekiyor. Mart-nisan itibari ile ekonomik çalkantının düzeleceğini düşünüyorum.”

TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu (solda) ve DÜNYA Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi

İlk kadın genel başkan ile ‘iş insanları derneği’ olacak

13 yıldır TÜGİAD üyesi olduğunu kaydeden Anıl Alirıza Şohoğlu, tüzük gereği 46 yaşına gelen üyelerin, hizmetlerine fahri üye olarak devam edebildiğini anımsatarak, “Olağanüstü bir durum olmasaydı 12 Aralık tarihinde genel kurul yapılacak ve başkanlık bayrağını devredecektim. Fahri üye olarak devam edecektim. Ancak pandemi nedeniyle genel kurullar mart-nisan ayına ertelendi. Tüzük gereği resmi olarak başkanlık yapamayacağımdan ötürü halihazırda Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Nilüfer Çevikel, genel başkan vekilliği görevini yürütecek. Mart ya da nisan ayında yapılacak genel kurul ile de inşallah ilk kadın başkan olarak seçilecek.” dedi.

Başkan Şohoğlu, genel kurul sonrası genel kurul üyelerinin oyları ile derneğin adının da ‘iş insanları derneği’ olmasının planladığını belirtti.

“Daha çok ihracat hedefiyle çalışıyoruz”

Pandemi öncesi yoğun bir etkinlik takvimi yürüttüklerini, pandemi sürecinde de organizasyonlarını dijitale taşıdıklarını anlatan Anıl Alirıza Şohoğlu, yürüttükleri faaliyet ve projeleri şu sözlerle aktardı: “Misyonumuz Türkiye’yi yurtdışında temsil etmek. Daha çok yurt dışı, daha çok ihracat hedefiyle de çalışmalarımızı bu yönde yürüttük. Her ay yurtdışı seyahati ve be to be organizasyonları yaptık. 2019-2020 döneminde Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonunun Başkanlığı görevini TÜGİAD aldı. İki Avrupa Birliği projesine hibe desteği aldık. Bunlardan biri stajyer değişim programı, diğeri de kadın girişimciler ile ilgiliydi. Derneğin dijitalleşmesine yönelik uygulama yazılımı gerçekleştirildi. Kurumsallaşma adımları atıldı. ‘Kamu yararına dernek’ olmak için Cumhurbaşkanının imzasını bekliyoruz. G-20 görevimiz devam ediyor. Ekonomi ve siyasi konularda konuşmacılı toplantılar düzenledik. Pandemi döneminde de dijital platformda bu buluşmaları sürdürdük. Birçok üyemiz bu süreçte ekonomi toplantılarımız sayesinde şirketlerini kurtardı, diyebiliriz. Ayrıca Girişimci Türk-1 ve Girişimci Türk-2 projelerimiz ile toplamda 80 üyemizin işbirlikleri ve ortaklıklar kurması, start-up yatırımlarının gerçekleştirilmesini sağladık.” dedi.

TÜGİAD, 19 milyar dolarlık ihracat yapıyor

Yurtiçinde TÜGİAD’în genel merkezi İstanbul olmak üzere Ankara, Bursa, Ege Şubesi olarak faaliyet gösterdiklerini ve gelecek dönemde Güneydoğu’da şube açmayı hedeflediklerini söyleyen Şohoğlu, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Londra, Belçika, İtalya, Yunanistan, Almanya’da var olan temsilciliklerimize bu dönemde Ukrayna, Katar ve İrlanda’yı dahil ederek, yurtdışı temsilcilik sayısını 10’a çıkardıklarını söyledi.

Anıl Alirıza Şohoğlu, derneğin 850 üye ile hizmet verdiğini belirterek, “Tüm üyelerin toplam iş hacmi 60 miyar dolar. Bu rakamlar Türkiye’nin genel ekonomisinin yüzde 10’unu oluşturuyor. 500 binin üzerinde de istihdam sağlanıyor. 19 milyar dolarlık da ihracat yapılıyor. Üyelerimizin çoğu iki ya da üçüncü kuşak olmakla beraber girişimci üyelerimizin sayısı da artmaya başladı. Kadın üye sayımız da artıyor. Bizim yolumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolu. Onun ilke ve inkılaplar ile büyüyen bir toplumuz. Bizim tüm hayalimiz, çalışmamız, çabamız bu ülke için. Bu ülke için umudumuzu kaybetmeyerek, var gücümüzle çalışmaya, üretmeye, istihdam sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.