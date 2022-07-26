Türkiye pasaportu ile 110 ülkeye vizesiz seyahat

Henley & Partners'ın her çeyrekte hazırladığı pasaport endeksine göre dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine dayandırılarak hazırlanan listede, pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat edebilecekleri ülke sayısına göre Japon pasaportu 193 ülkeye vizesiz giriş hakkı ile birinci sırada yer alırken, 192 ülkeye serbest giriş hakkı ile Singapur ve Güney Kore ikinci sırayı paylaştı.

Almanya ve İspanya da 190 ülke ile üçüncü sırada yer aldı. ABD ise Fransa, İrlanda, Portekiz, Birleşik Krallık, Avusturya, Danimarka, Hollanda, İsveç gibi ülkelerin gerisinde kalarak 7'inci sırada yer buldu.

Yaptırımlar, seyahat yasakları ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Rus vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülke sayısı azaldı. Ancak yaptırım uygulayan çoğu ülkenin, daha önce de vize şartı tanıması nedeniyle Rusya'nın sıralamasında büyük bir değişiklik olmadı ve 50'nci sırada yer aldı. Dünyanın en değersiz pasaportları ise 27 ülkeye vizesiz giriş hakkı ile Afganistan, 29 ülke ile Irak ve 30 ülke ile Suriye olarak sıralandı.

Türkiye 54’üncü sırada

Türkiye, 110 ülkeye vizesiz girişle listenin 54’üncü sırasında yer alıyor. Türk vatandaşlarının son yıllarda Şengen ülkelerine gitmek için başvurduğu vizelere gelen ret kararlarının artması uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde. Hatta Türkiye, vatandaşlarının Şengen vizesi sırasında karşılaştıkları ayrımcılığı belirten raporu, 6 Temmuz'da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne sunmuştu.

Vize işleme sağlayıcısı VFS Global'den Chris Dix, bu yıl Ocak ve Mayıs arasındaki vize başvuru hacimlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'den fazla arttığını belirtti. Henley Pasaport Endeksi sonuçlarını değerlendiren Henley & Partners'ın Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Christian H. Kaelin ise, “Taleplerdeki son artış pek de şaşırtıcı değil. Salgının şoku hayatımızda gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyordu. Seyahat özgürlüklerimizin ve doğuştan gelen hareket etme ve göç etme içgüdümüzün toparlanması ve yeniden kazanılması zaman alacak.” dedi.

Fransa ve İspanya'dan Türkiye'ye yeni vize kısıtlaması

Türkiye pasaportu ile 110 ülkeye vizesiz girebilirken, Türkiye pasaportu ile hala İngiltere'ye ve Şengen Bölgesi'ne vize isteniyor. Fransa ve İspanya geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yönelik yeni bir vize kısıtlaması kararı aldı. Buna göre Fransa ve İspanya, aktarmalı uçuş yapacak Türkiye vatandaşlarına transit vize alma şartı getirdi. Karar öncesinde Türkiye vatandaşları başka ülkelere olan seyahatlerini transit salonu terk etmedikleri ve bekleme süreleri 24 saati aşmadığı müddetçe Fransa üzerinden aktarmalı olarak, ek vize almadan gerçekleştirebiliyorlardı.

Uygulanan bu vize uygulama kararları vatandaşlık programlarının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Dünyada 35'ten fazla ofisiyle, varlıklı ailelere yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners, Türkiye Direktörü Burak Demirel de Türkiye'deki bir çok büyük ailenin ve üst düzey kurumlarının yöneticilerinin, vizesiz seyahat imkanlarından faydalanabilmek için Karayipler'de bulunan, minimum 100 bin dolar yatırımla başlayan Antigua ve Barbuda ve St. Lucia gibi ülkelerde yatırımla vatandaşlık elde ettiklerini, Şengen ve İngiltere'ye vizesiz seyahat imkanlarına eriştiklerini, aynı zamanda Avrupa'da bulunan bazı ülkelerden yatırım yaparak istisnai yollardan vatandaşlık elde edip; Avrupa Birliği vatandaşı olduğunu belirtti.

Montenegro Vatandaşlık Programı bitiyor

Şengen bölgesine vizesiz erişim hakkı sağlayan ve Türk vatandaşları arasında popüler olan Montenegro Vatandaşlık Programı’nın yıl sonunda bittiğine dikkat çeken Demirel, Montenegro vatandaşlığını elde eden yatırımcıların Şengen Bölgesi'ne vizesiz olarak seyahat edebildiğini, Montenegro vatandaşlığı için yapılması gereken minimum yatırım miktarının 450 bin euro olduğunu belirtti.