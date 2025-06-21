Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nda 'temsiliyet' krizi

Perakende sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nu (TPF) genel kurulu geçen günlerde yapıldı. İki dönemdir başkan olan Ömer Düzgün üçüncü kez başkan seçildi. Fakat federasyonun en büyük bileşeni olan İstanbul PERDER, ilkesel olarak belirlenen iki dönem kuralına uyulmadığı gerekçesiyle seçimlere katılmadı. Böylece yeni yönetimde üyelerin yaklaşık yüzde 55'ini kapsayan İstanbul temsil edilmedi.

"İstanbul yok sayıldı"

Federasyon yapısında İstanbul dışındaki bölgelere pozitif ayrımcılık sağlanması için her bölgenin eşit sayıda delegesi bulunduğunu kaydeden sektör kaynakları, bunun fırsat görülerek "İstanbul'a karşı Anadolu" gibi bir ayrımcı söylemle propaganda yapıldığını ve üyelerinin yarısından fazlasını oluşturan İstanbul'un desteğini almadan hem de iki dönem kuralını ihlal ederek, üçüncü kez aynı kişinin başkan seçildiğini not ettiler.

Federasyon yönetimi yok hükmünde mi?

Bu noktada İstanbul PERDER, genel kurul öncesi üyelerine mektup gönderdi. DÜNYA Gazetesi olarak o mektuba ulaştık.

Mektupta, "İstanbul PERDER, federasyon yönetiminin ilkelerine ve geleneklerine bağlı hareket etmesi gerektiğini savunmaktadır. Kuruluş ilkeleri ve gelenekleri; iki dönem üst üste görev yapmış bir başkanın görevlerini yeni bir aday olması halinde, bu adaya devretmesi gerektiğini göstermektedir. İş bu haldeyken İstanbul PERDER, kendisiyle istişare edilmeyerek iradesinin tanınmadığı, varlığının kabul edilmediği, ilkesiz ve kaidesiz emellerle hareket edilen bir anlayışın içerisinde yer almayacaktır" denildiği görüldü.

Hiçbir çalışmaya katılmama kararı alındı

Yedi delegesi bulunan İstanbul PERDER'in, 18 Haziran'da yapılan Türkiye Perakendeciler Federasyonu Genel Kurulu’na katılmama kararı aynı mektupla üyelere de duyuruldu ve hiçbir üyenin federasyon kurullarında yer almayacağı belirtildi.

Mektupta, "Federasyonun bundan sonra yapacağı hiçbir çalışma, proje, etkinlik ve programında yer almayacağını oybirliği ile aldığı kararla beyan eder ve bildirir" denildi.

Öte yandan İstanbul PERDER tarafından, TPF'ye de bir mektupla karar bildirildi ve aynı kişinin değil uzlaşı ile kural gereği yeni bir başkanın seçilmesi telif edildi. Fakat bu talepler yanıt bulmadı. Bunun üzerine İstanbul ayağı eksik bir TPF yönetimi oluştu.