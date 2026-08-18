Türkiye ‘pet food’ pazarına yatırımcı akını

Mehmet H. GÜLEL

mehmet.gulel@dunya.com

Türkiye evcil hayvan mama­sı pazarı (pet food) üretim­de ve ihracatta her geçen yıl istikrarlı büyüme ivmesi ile kü­resel yatırımcıların ilgisini çeki­yor. Sektörde yerli ve yabancı or­taklı üretim projeleri hız kazandı. Halihazırda Türkiye’de bulunan yabancı markalar ise kapasite artışı ve yeni üretim tesisleri kuruyorlar. Geçen yıl uluslararası bir marka 98 milyon İsviçre frangı tutarında yatırım yapmıştı.

Yabancıların sektöre ilgisinin yatırıma dönüştüğünü kaydeden Kedi ve Köpek Maması Üreticileri Birliği Derneği (PETBİR) Başka­nı Meltem Akın, Belçikalı United Petfood’un 2023 yılında Lider Pet­food’un belli oranını, 2026 Mart ayında Lider Petfood ve United Petfood’un birlikte Kırklareli’nde­ki Maya Pet Food’un kuru mama tesisini satın aldığını söyledi. Uni­ted Petfood’un Türkiye yatırımını kendi uluslararası üretim ağı içinde gösterdiğini belirten Akın, “Bir diğer önemli ortaklık ise Ça­ğatay Pet Food’a yapılan yatırım­la gerçekleştirildi. Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC), Eylül 2025’te şirkete öz sermaye yatı­rımı yaptı. Yeni tesis yatırımıyla firmanın üretim kapasitesinin üç katına çıkarılması, binin üzerinde doğrudan ve dolaylı istihdam sağlanması hedefleniyor. Dolayısıyla Türkiye pet food sek­törü uluslararası yatırım­cı açısından artık yal­nızca büyüyen bir tüketim pazarı değil, satın al­ma, ortaklık ve bölgesel üretim yatırı­mı yapılabile­cek bir sanayi platformu ola­rak görülüyor. Gerçekleşmiş United Petfood ve özel sermaye ya­tırımları, önümüzdeki dö­nemde yeni stratejik ortaklık ve satın almaların gelme ihtimalini ciddi biçimde yükseltiyor” dedi.

Küresel mama pazarı 130 milyar dolara dayandı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2025 yılı verilerine göre Türki­ye’de 106 onaylı kedi-köpek ma­ması üretim işletmesi/tesisi bu­lunduğunu bildiren Akın, pet food pazarının büyüklüğünün 2025’te 317,4 milyon dolara yükseldiğini bildirdi. Türkiye’nin artık yalnız­ca iç pazar açısından değil, ciddi bir üretim ve ihracat ülkesi ola­rak da öne çıktığını aktaran Akın, “2025’te Türkiye, 112 ülkeye 103 bin ton kedi-köpek maması ihraç ederek 150 milyon dolar ihra­cat geliri elde etti. 2024’te bu rakam yaklaşık 130 milyon dolardı. 2014– 2025 arasında ihracat değeri yaklaşık 33 kat yükseldi. Başka bir ifadeyle kabaca yıllık bileşik yüzde 37–38 civarında bir büyüme gösterdi. Küresel evcil hayvan maması pazarı ise 2025’te 129 milyar dolar bü­yüklüğe da­yandı. 2026– 2033 döneminde yıllık ortalama yüz­de 5,1 büyüme göstermesi bekleni­yor” diye konuştu.

Türkiye’nin Malezya, Irak, Yu­nanistan, Suudi Arabistan, Bulga­ristan ve İngiltere gibi çok farklı coğrafyalara aynı üretim üssün­den erişebilmesinin önemli bir avantaj sağladığını belirten Akın, özellikle helal sertifikalı üretimin Malezya, Endonezya, Körfez ve diğer Müslüman pazarlarda Tür­kiye’ye ilave bir rekabet avantajı yarattığını söyledi. Akın, Türki­ye’nin 2025 yılı ihracatında Ma­lezya’nın ilk sırada bulunmasının bu potansiyelin somut göstergesi olduğunu vurguladı.

İç pazar büyüklüğü 70 milyar TL

Evcil hayvan sektörünün dün­ya genelinde çok güçlü bir büyü­me ivmesi yakaladığını belirten Anadolu Pet Genel Müdürü Eren Üçüncü, güncel araştırmalara göre 2025 yılı itibarıyla küresel pet sektörünün toplam büyüklü­ğünün yaklaşık 250 milyar dola­ra ulaştığını kaydetti. Bu ekosis­temin en büyük payının ise evcil hayvan beslenmesinin oluştur­duğunu ifade eden Üçüncü, “İn­sanların evcil hayvanlarını artık ailelerinin bir parçası olarak gö­rüyorlar. 2025 yılı itibarıyla Tür­kiye pet pazarı yaklaşık 70 milyar TL büyüklüğe ulaşmış durumda. Bu ekosistem yalnızca mama pa­zarından ibaret değil; sağlık ürün­leri, aksesuarlar, oyuncaklar, ba­kım hizmetleri ve veterinerlik hizmetleri gibi birçok farklı alanı kapsıyor. Bir önceki yıla göre yak­laşık yüzde 70 ciro büyümesi kay­dedilmesi, sektörün büyüme hızı­nı ortaya koyuyor” dedi.

Rekabetçi maliyette Türkiye öne çıkıyor

Eren Üçüncü, Türkiye’nin henüz Avrupa’nın en büyük evcil hayvan maması üreticileri arasında yer almasa da sahip olduğu üretim altyapısı, stratejik coğrafi konumu ve sanayi tecrübesi sayesinde bölgesel bir üretim merkezi olma yolunda önemli avantajlara sahip olduğunu söyledi. Türkiye’nin Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya pazarlarına kısa sürede ulaşabilen lojistik avantajının bulunduğuna vurgu yapan Üçüncü, “Bunun yanında nitelikli üretim kapasitesi, gelişen Ar-Ge altyapısı, uluslararası kalite standartlarına uygun üretim kabiliyeti ve rekabetçi maliyet yapısı Türkiye’yi öne çıkarıyor. Biz de bu potansiyele inanarak üretim kapasitemizi yıllık 15 bin tondan 50 bin tona çıkardık. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde yalnızca iç pazarda büyüyen bir ülke değil, aynı zamanda bölgesel bir üretim ve ihracat üssü haline geleceğine inanıyoruz. Bu dönüşümde kaliteli üretim yapan, Ar-Ge’ye yatırım yapan ve uluslararası standartlarda faaliyet gösteren şirketlerin önemli rol üstleneceğini düşünüyoruz” dedi.

Irka ve özel sağlıklı ürünlere talep artıyor

Evcil hayvan maması sektörünün büyümenin arkasında yalnızca evcil hayvan sahipliğinin artmasının değil, tüketici davranışındaki köklü değişimlerin bulunduğunu ifade eden Eren Üçüncü, tüketicilerin kendi beslenmelerinde gösterdikleri özeni besledikleri evcil hayvanların mamalarında da aradığını iletti. Protein kalitesi, fonksiyonel içerikler, doğal hammaddeler, üretim standartları ve ürünlerin izlenebilirliğinin artık mama satın alma kararlarında belirleyici hale geldiğine vurgu yapan Üçüncü, “Yaşam evresine, ırka ve özel sağlık ihtiyaçlarına uygun ürünlere yönelik talep hızla artıyor. Bu nedenle süper premium, premium ve terapötik beslenme segmentleri sektörün en hızlı büyüyen alanları arasında yer alıyor” açıklamasında bulundu.