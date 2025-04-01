Türkiye piyasalarında dengelenme süreci: BBVA raporu ne diyor?

İspanyol bankacılık devi BBVA, Türkiye piyasalarının son görünümüne ilişkin çarpıcı bir rapor yayınladı. BBVA Stratejisti Tufan Cömert tarafından kaleme alınan raporda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süreci ile başlayan gelişmelerin piyasalarda satış baskısına neden olduğu ancak bunun alınan önlemlerle kontrol altına alındığı ifade edildi.

Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından piyasalarda yaşanan hareketlilik, TCMB ve Hazine’nin hızlı müdahaleleriyle kontrol altına alınmıştı. BBVA’nın analizine göre, yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ederken, piyasalardaki volatilite zamanla azalmaya başladı.

Eski hikâyeye dönüş mümkün

Raporda, Türkiye ekonomisinin geçmiş yıllarda enflasyonun düşmesi, faiz indirimleri ve TL’nin değer kazanması gibi olumlu bir süreç yaşadığı da hatırlatılırken, siyasi tansiyonun düşmesi durumunda piyasaların yeniden eski dinamiklerine dönebileceği vurgulandı.

Öte yandan raoprda CHP’nin Kasım 2023 kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle partinin 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gideceği de hatırlatıldı.

BBVA raporunun sonuç bölümünde, piyasaların artık yeni bir makroekonomik çerçevede fiyatlandığı ve siyasi gelişmelerin yatırımcı algısını şekillendirmeye devam edeceği ifade edildi. Son protestolar ve hükümetin açıklamalarının yakından takip edildiği vurgulanarak, kısa vadede piyasalarda yüksek risk priminin korunacağı öngörüldü.