Türkiye Rallisi'ni Ogier kazandı

16 Eylül 2019

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde, Fransız pilot Sebastien Ogier, zirveye yerleşerek birinciliğini ilan etti.

FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 11. yarışı olan Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 102 sporcu katılımıyla 12-15 Eylül tarihlerinde Muğla - Marmaris'te düzenlendi. Dünyaca ünlü pilotların ve binlerce turistin misafir edildiği Marmaris etabında zafer Fransız pilot Sebastien Ogier'in oldu.

Dört gün boyunca devam eden yarışta dünyaca ünlü pilotlar 986 kilometrelik parkuru ve 17 özel etabı tamamladı. Yarış 155 ülkede yayınlandı.

23 ülkeden toplam 192 yerli ve yabancı medya mensubu takip ettiği yarışı kazanan Fransız

Sebastien Ogier - Julien Ingrassia ekibi oldu. Citroën Total WRT takımı adına yarışan Red Bull

sporcusu Ogier, bu zaferin ardından elde ettiği puanlarla şampiyonluk mücadelesine geri döndü. 6 kez Dünya Ralli Şampiyonu Fransız sürücü, toplamda 34.7 saniyelik farkla zafere ulaşırken, kariyerinin 47. WRC zaferini elde etmiş oldu.

Asrapan servis parkta düzenlenen kapanış seremonisi ve ödül töreninde Ogier- Ingrassia

ekibine T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ikinci olan Esapekka

Lappi-Janne Ferm ekibine FIA Başkanı Jean Todt ve üçüncü sırada finişe ulaşmayı başaran

Norveçli Andreas Mikkelsen-Anders Jaeger ekibine de Muğla Valisi Esengül Civelek ödüllerini

takdim ettiler. Markalar Kupası'nda birinciliği kazanan Citroen Sport Takım Direktörü Pierre

Budar ise kupasını Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Onursal Başkanı Serkan

Yazıcı verdi.

Yarışın ardından açıklama yapan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, şöyle konuştu:

"Büyük ve başarılı ekip çalışmasıyla 155 ülkede yapılan canlı yayınlarla milyonlarca insan tarafından takip edilen organizasyonumuz aracılığıyla ülkemizin güzelliklerini tüm Dünyaya tanıtmanın gururuyla; katılan sporculara, yerli yabancı medya mensuplarına,görev alan ve organizasyonun kusursuz bir şekilde gerçekleşmesinde büyük emeği bulunan 1000 kadar gönüllülerimiz ile Marmaris halkına yürekten teşekkür ediyoruz."

Türkiye Rallisi kapsamında koşulan 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5.yarışını ise Skoda

Fabia R5 ile yarışan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi kazandı. Bora Manyera-Cem

Çerkez‘in ikinci sırayı elde ettiği ulusal klasmanın üçüncülüğünü ise Murat Bostancı-Onur

Vatansever elde etti.

TOSFED tarafından organize edilen etkinlik, Spor Toto, Red Bull, Avis, Grand Yazıcı Hotels Marmaris, TURSAB, Go İpragaz, Türk Telekom, AutoMechanica, Pilotcar, PowerApp, Socar, Autoclub, Turk Yatch, Faselis ve Ahu Hospital katkılarıyla düzenlendi.

2019 Türkiye Rallisi Genel Klasmanı

1.Sébastien Ogier (FRA)/Julien Ingrassia (FRA) Citroën C3 WRC - 3h 50min 12.1sec

2.Esapekka Lappi (FIN)/Janne Ferm (FIN) Citroën C3 WRC - 3h 50min 46.8sec

3.Andreas Mikkelsen (NOR)/Anders Jaeger (NOR) Hyundai i20 Coupe WRC - 3h 51min 16.6sec

4.Teemu Suninen (FIN)/Jarmo Lehtinen (FIN) Ford Fiesta WRC - 3h 51min 47.2sec

5.Dani Sordo (ESP)/Carlos del Barrio (ESP) Hyundai i20 Coupe WRC - 3h 52min 38.0sec

6.Jari-Matti Latvala (FIN)/Miikka Anttila (FIN) Toyota Yaris WRC - 3h 53min 11.2sec

7.Kris Meeke (GBR)/Sebastian Marshall (GBR) Toyota Yaris WRC - 3h 54min 05.4sec

8.Thierry Neuville (BEL)/Nicolas Gilsoul (BEL) Hyundai i20 Coupe WRC - 3h 56min 46.9sec

9.Pontus Tidemand (SWE)/Ola Fløene (NOR) Ford Fiesta WRC - 3h 57min 35.0sec

10.Gus Greensmith (GBR)/Elliott Edmondson (GBR) Ford Fiesta R5 (WRC 2 Pro) - 4h 05min 30.8sec

11.Jan Kopecký (CZE)Pavel Dresler (CZE) Škoda Fabia R5 Evo (WRC 2 Pro) - 4hr 06min 00.2sec

12.Kajetan Kajetanowicz (POL)/Maciej Szczepaniak (POL) Škoda Fabia R5 (WRC 2) - 4hr

06min 00.4sec