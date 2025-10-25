Türkiye raporu belli oldu: Kişi başına 7,5 kilo makarna tüketiyoruz
Dünya makarna sektörünün buluştuğu ve her yıl farklı ülkede kutlanan “Dünya Makarna Günü” etkinliğine Türkiye 3’üncü kez ev sahipliği yapıyor. Zirvede, Ipsos Araştırma Şirketi tarafından Türkiye Makarna Sektörü için hazırlanan “Türkiye'de Makarna Ticareti ve Tüketim Alışkanlıkları ” başlıklı raporun bulguları da ilk kez açıklandı.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Rapora göre, alışveriş başına daha az ürün alınsa da makarna, FMCG (Hızlı Tüketim Ürünleri) sepetlerinin yüzde 8’inde sabit kalıyor. Her 100 TL’lik FMCG harcamasında hala 1 TL makarna için harcanıyor. Hane başına ortalama yıllık makarna alımı 18 kilogram, ortalama kişi başı tüketim ise 7,5 kilogram. Pandemi öncesinde bu miktar 6 kilogram seviyesindeydi. Hane halkı her 23 günde bir makarna satın alıyor. Türk haneleri yedi farklı makarna türü stokluyor. En yaygın olarak tercih edilen üç makarna ise şöyle; yüzde 83 ile burgu makarna, yüzde 79 ile spagetti ve yüzde 67 ile kelebek yer alıyor. Noodle penetrasyonu ise 2019’da yüzde 17 iken, pandemi döneminde yükselerek yüzde 50’nin üzerine çıktı. Bu yıl yüzde 43 seviyesinde yerleşti.
Japonya ihracatta öne çıktı
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Başkanı Aykut Göymen, Türkiye’den katma değerli pazarlara makarna ihracatının artış gösterdiğine dikkat çekti. Göymen, Japonya pazarına 10 bin ton ihracat yaparken, bugün itibarıyla 80 bin tona ulaştıklarını aktardı. Türkiye makarna sektörünün 174 ülkeye ihracat yaptığı bilgisini paylaşan Göymen, bu yıl 1 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini kaydetti. Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Nihat Uysallı da “Makarna üretimini çok iyi yapıyoruz ve ürünlerimizi iyi fiyattan satmalıyız. Katma değerli pazarlara ihracat yapmaya başladık” şeklinde konuştu.