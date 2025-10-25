Türkiye raporu belli oldu: Kişi başına 7,5 kilo makarna tüketiyoruz

Mehmet Hanifi GÜLEL

Rapora göre, alışveriş başına daha az ürün alınsa da makarna, FMCG (Hızlı Tüketim Ürünle­ri) sepetlerinin yüzde 8’inde sa­bit kalıyor. Her 100 TL’lik FMCG harcamasında hala 1 TL makarna için harcanıyor. Hane başına or­talama yıllık makarna alımı 18 ki­logram, ortalama kişi başı tüketim ise 7,5 kilogram. Pandemi önce­sinde bu miktar 6 kilogram sevi­yesindeydi. Hane halkı her 23 gün­de bir makarna satın alıyor. Türk haneleri yedi farklı makarna türü stokluyor. En yaygın olarak tercih edilen üç makarna ise şöyle; yüz­de 83 ile burgu makarna, yüzde 79 ile spagetti ve yüzde 67 ile kelebek yer alıyor. Noodle penetrasyonu ise 2019’da yüzde 17 iken, pande­mi döneminde yükselerek yüzde 50’nin üzerine çıktı. Bu yıl yüzde 43 seviyesinde yerleşti.

Japonya ihracatta öne çıktı

Türkiye Makarna Sanayicile­ri Derneği (TMSD) Başkanı Aykut Göymen, Türkiye’den katma de­ğerli pazarlara makarna ihracatı­nın artış gösterdiğine dikkat çek­ti. Göymen, Japonya pazarına 10 bin ton ihracat yaparken, bugün itibarıyla 80 bin tona ulaştıkları­nı aktardı. Türkiye makarna sek­törünün 174 ülkeye ihracat yaptığı bilgisini paylaşan Göymen, bu yıl 1 milyar dolarlık ihracat hedefledik­lerini kaydetti. Makarna Üreticile­ri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Nihat Uysallı da “Makarna üreti­mini çok iyi yapıyoruz ve ürünleri­mizi iyi fiyattan satmalıyız. Katma değerli pazarlara ihracat yapmaya başladık” şeklinde konuştu.