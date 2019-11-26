"Türkiye rekabette OECD eğitim merkezi olacak"
İstanbul Rekabet Forumu’nda Türkiye’ye gelen OECD rekabet eğitim merkezi olma teklifini değerlendiren Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, “Bölge ülkeleri ile işbirliği çok önemli. Böyle bir eğitim merkezinin İstanbul’da olması işbirliğini daha da geliştirecek" dedi.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.