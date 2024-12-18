Türkiye rekor kırdı: Birleşme ve satın alma işlemlerinde tarihi hacim artışı!

KPMG Türkiye, 2024 yılının ilk 11 ayını kapsayan "KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri" raporunu yayınladı. Rapora göre Türkiye’de işlem adedinde düşüş yaşanırken, toplam işlem hacminde rekor bir artış kaydedildi.

2023 yılında 2,7 milyar dolar olan işlem hacmi, bu yılın aynı döneminde 5,5 milyar dolara ulaştı. KPMG’nin tahminlerine göre değeri açıklanmayan işlemler de dikkate alındığında, toplam hacim 9,4 milyar dolar seviyesini gördü.

2024 yılı, Türkiye’deki birleşme ve satın alma işlemlerinde teknoloji, medya ve telekomünikasyon (TMT) sektörünün liderliğiyle dikkat çekti. Yılın en büyük işlemi, Kazakistan merkezli Kaspi.kz’in Hepsiburada’yı 1,1 milyar dolara satın alması oldu.

Bu işlem, Türkiye’de uzun süredir gerçekleşen ilk mega satın alma olarak kayıtlara geçti. Aynı sektörde ABD’li yatırımcı General Atlantic’in Insider’a yaptığı 500 milyon dolarlık yatırım da dikkat çekti.

Enerji sektöründe ise Birleşik Krallık merkezli ACG Metals’in Polimetal Madencilik’i 225,5 milyon dolara satın alması ve Zorlu Enerji’nin Palmet Enerji tarafından 200 milyon dolara devralınması önemli gelişmeler arasında yer aldı. Doğan Holding’in Gümüştaş Madencilik hisselerini alması ve Zeren Grup’un Türkiye Petrolleri’ni satın alması sektördeki hareketliliği pekiştirdi.

Yabancı yatırımcılar 2024 yılı boyunca Türkiye’ye yoğun ilgi göstermeye devam etti. 78 işlemde toplam 2,9 milyar dolar hacim yaratan yabancı yatırımcılar, özellikle enerji, TMT, ilaç ve sağlık sektörlerine odaklandı.

Danimarka merkezli DFDS’in Ekol Transport’u satın alması ve Fransa merkezli Curium Pharma’nın Eczacıbaşı Monrol hisselerine yatırım yapması bu ilginin somut örnekleri oldu.

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri Özge İlhan Acar, 2024 yılındaki pozitif trendlerin 2025 yılında da devam edeceğini belirtti. Acar, özellikle TMT, enerji ve ileri teknoloji alanlarında Türkiye’nin yatırımcı dostu politikalarının sürdürülmesiyle işlem hacminde artış yaşanacağını öngördü.

2024 yılı, yatırımcıların güvenli limanlara yöneldiği bir yıl olurken, Türkiye teknoloji ve enerji sektörlerindeki potansiyeliyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.