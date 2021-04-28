Türkiye-Rusya arasında 4 bin ilave transit geçiş belgesi temini kararı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk-Rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantısı kapsamında hazirana kadar 4 bin ilave transit geçiş belgesi temini konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.
Türk-Rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantısında 4 bin ilave transit geçiş belgesi temini kararı alındı.
Karaismailoğlu, Twitter hesabından söz konusu toplantıya ilişkin grafik yayımlayıp şu paylaşımda bulundu: "Kara yolu taşımacılığı alanında ekonomimize ivme kazandırmaya devam ediyoruz. Rus heyeti ile yaptığımız Kara Ulaştırması Karma Komisyon toplantısında haziran ayına kadar 4 bin ilave transit geçiş belgesi konusunda anlaşma sağladık. Milletimize ve sektörümüze hayırlı olsun."