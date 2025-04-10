Türkiye, Rusya’dan buğday alımını yeniden başlattı

Türkiye, mart ayında buğday ithalatına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Rusya'dan yeniden alımlara başladı. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye, yalnızca bir ay içinde Rus buğdayı ithalatında en büyük üçüncü ülke konumuna yükseldi.

Rus demir yolu taşımacılığı şirketi Rusagrotrans’ın yayımladığı verilere göre, Türkiye bu sezon toplamda 2,5 milyon ton Rus buğdayı ithal etti. Bu miktarla Türkiye; 7,6 milyon ton ithalat yapan Mısır ve 2,6 milyon tonla Bangladeş’in ardından üçüncü sırada yer aldı.

Çiftçileri koruma amaçlanmıştı

Geçen yıl yerli üretimdeki yüksek verim nedeniyle ithalata sınırlama getiren Türkiye, çiftçileri fiyat baskısından korumayı amaçlamıştı. Ancak 19 Mart’tan itibaren, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilecek un için ihtiyaç duyulan buğdayın ithalatına yeniden izin verildi. Veriler ayrıca, geçen yıl dört aylık bir aranın ardından İran’ın da mart ayında 144 bin ton Rus buğdayı ithal ederek alımlara yeniden başladığını ortaya koydu.

Analistler, Rusya’nın küresel buğday pazarındaki payının, Arjantin ve ABD’den gelen ihracat artışlarının da etkisiyle bu sezon yüzde 28’den yüzde 22’ye düşeceğini tahmin ediyor. Buna rağmen, Rusya'nın bu yıl 40,8 milyon tonluk ihracatla dünyanın en büyük buğday tedarikçisi konumunu sürdüreceği öngörülüyor.