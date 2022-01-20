Türkiye, Rusya'nın en büyük tarım ürünleri ithalatçısı oldu

Ali Ekber YILDIRIM

Rusya'nın 2021 yılı tarım ürünleri ihracatı 36 milyar doları aştı. Bu ülkeden tarım ürünü ithalat rekoru ise Türkiye'ye geçti. Uzun yıllar Rusya'dan en fazla tarım ürünü ithal eden Çin ikinci sırada kaldı. Türkiye'nin tarım ve gıda ürünleri ihracatında ise Rusya 3. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin Rusya'dan 2021 yılında yaptığı toplam tarım ürünleri ithalatı 4.3 milyar dolara ulaştı. Rusya'ya yaptığı ihracat ise 1.5 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Rusya Tarım Bakanlığı'na bağlı Agroexport Federal Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 2021'de Rusya Federasyonu' ndan tarım ürünleri ithalatı yüzde 38 artışla 4.3 milyar dolara çıktı.

Ayrıntıları turkrus.com'da yayınlanan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Federal Gümrük Servisi'nden alınan ön verilere göre 2021'de Rusya'nın Türkiye'ye tarım ihracatı 13 milyon tona ulaştı. Yıllık bazda ihracat, 2020’ye kıyasla yüzde 38 arttı. Bu sayede Türkiye, Çin'i geride bıraktı ve en büyük müşterimiz oldu. Türkiye, yüzde 12'lik pay ile Rusya’dan tarım ürünleri alımında ilk sırada yer alıyor."

Türkiye, buğday, ayçiçeği, arpa ve kepek ithalatında lider

Rusya Tarım Bakanlığı Agroexport Federal Ajansı'nın açıklamalarına göre Türkiye Rusya'dan buğday ithalatında lider konumda. 2021 yılında Türkiye, Rusya'dan 1,8 milyar dolar değerinde 6,7 milyon ton buğday ithalatı yaptı.

Türkiye, 2021 yılında Rusya'dan ayçiçek yağı ithalatını yüzde 42 artırdı. Bu ülkeden 913 bin ton ham yağ ithalatı karşılığında 1,1 milyar dolar ödendi. Ayçiçek yağı ithalatında da Türkiye ilk sırada.

Rusya'dan ithalatın en çok arttığı ürünlerden birisi de arpa oldu. Türkiye, 2021'de Rusya'dan arpa ithalatını hacim olarak 3,1 katartırarak 1,2 milyon ton ithalat yaparken değer artışı 4,2 kat artarak 309 milyon dolara ulaştı. Rusya'dan arpa ithalatında da Türkiye lider.

Türkiye 2021 yılında Rusya'dan 1,1 milyon ton kepek ithalatı yaptı. Kepek ithalatındaki artış yüzde 21 oldu. Bunun karşılığında ödenen döviz ise 235 milyon dolar.

Yapılan açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan aldığı baklagil ürünleri ithalatı 4 kat artarak 206 milyon dolara ulaştı. En çok ithal edilen ürünler arasında küspe de ilk sıralarda.

Hedef 5 milyar dolar

Rusya Tarım Bakanlığı'nın raporuna göre, 2030 yılına kadar Rusya'dan Türkiye'ye tarım ürünleri satışının 5 milyar doları aşması hedefleniyor.

Raporda, Rusya Federasyonu'nun 2021 yılında genel olarak tarım ürünleri ihracatını yüzde 22 artırarak 36 milyar dolara ulaştığı bilgisine yer verildi.