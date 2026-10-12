Türkiye rüzgâr enerjisinde ilk sıraya çıktı: Alman devine 900 MW'ı aşan sipariş

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Türkiye, Alman rüzgâr türbini üreticisi Nordex'in (NDX1) üçüncü çeyrek siparişlerinde Almanya ve ABD'yi geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Şirketin 12 Ekim'de açıkladığı sonuçlara göre Türkiye'den alınan siparişler 900 megavatı aştı. Bu rakam, Nordex'in aynı dönemde dünya genelinde aldığı siparişlerin yaklaşık üçte birine karşılık geliyor.

Türkiye'deki güçlü talep, şirketin küresel siparişlerini de yukarı taşıdı. Nordex'in temmuz-eylül dönemindeki yeni proje siparişleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,5 artarak 2 bin 810 megavata ulaştı. Türkiye'den gelen siparişler, bu büyümenin en önemli kaynaklarından biri oldu.

Türkiye 900 megavatı aşarak lider oldu

Nordex CEO'su José Luis Blanco, üçüncü çeyrekte şirketin uluslararası pazarlarda daha dengeli bir sipariş dağılımına ulaştığını belirtti. Blanco, Türkiye'nin 900 megavatı aşan siparişle dönemin en büyük pazarı olduğunu, ABD'de ise yılbaşından bu yana alınan siparişlerin 1,3 gigavatı geçtiğini açıkladı.

Nordex'in üçüncü çeyrekte en fazla sipariş aldığı üç ülke Türkiye, Almanya ve ABD olarak sıralandı. Şirket, Almanya ve ABD'nin yalnızca üçüncü çeyreğe ait sipariş büyüklüklerini ayrı ayrı açıklamadı. Türkiye'nin liderliği, 2026'nın tamamına değil, temmuz-eylül dönemindeki yeni proje siparişlerine dayanıyor.

10 ülkeden 427 türbin siparişi

Nordex'in üçüncü çeyrekte aldığı siparişler, 10 ülkedeki projeler için toplam 427 rüzgâr türbinini kapsıyor. Geçen yılın aynı döneminde şirketin sipariş hacmi 2 bin 170 megavat düzeyindeydi. Böylece bir yılda 640 megavatlık artış gerçekleşti. 2026'nın ilk dokuz ayında alınan toplam siparişler ise 7 bin 733 megavata ulaştı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 6 bin 661 megavatlık sipariş almıştı.

Dokuz aylık artış oranı yüzde 16,1 oldu. Bu sonuçlarda Türkiye'nin yanı sıra ABD pazarındaki toparlanma ve Almanya'da devam eden rüzgâr enerjisi yatırımları da etkili oldu.

Eylülde 389 megavatlık anlaşma yapıldı

Türkiye'nin üçüncü çeyrekteki güçlü konumunu destekleyen gelişmelerden biri, eylül ayında imzalanan yeni türbin sözleşmeleri oldu. Nordex, 7 Ekim'deki açıklamasında Türkiye'de eylül ayının son haftalarında toplam 389 megavatlık sipariş aldığını duyurmuştu.

Sözleşmeler, Delta4000 serisinden 56 rüzgâr türbininin teslimatını ve kurulumunu kapsıyor. Anlaşmalarda çok yıllı bakım ve servis hizmetleri de bulunuyor. Projelerin 2027 yılında başlayarak 2028'e kadar aşamalı biçimde devreye alınması planlanıyor.

Şirket, türbinlerin kurulacağı projelerin ve müşterilerin isimlerini açıklamadı. Türbin seçimlerinde saha koşulları, rüzgâr potansiyeli ve enerji depolama ihtiyaçları dikkate alındı. Eylülde alınan 389 megavatlık sipariş, bugün açıklanan 900 megavatı aşan üçüncü çeyrek toplamının içinde bulunuyor. Dolayısıyla bu rakamın toplam siparişlere yeniden eklenmemesi gerekiyor.

Megavat başına fiyat 900 bin euro

Nordex'in küresel sipariş büyüklüğü artarken megavat başına ortalama satış fiyatında sınırlı bir gerileme yaşandı. Şirketin üçüncü çeyrekteki ortalama satış fiyatı megavat başına 0,90 milyon euro oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 0,93 milyon euro seviyesindeydi.

2026'nın ilk dokuz ayında ise ortalama satış fiyatı megavat başına 0,93 milyon euro olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemindeki ortalama fiyat 0,92 milyon euroydu. Nordex yönetimi, fiyatlardaki değişimin ağırlıklı olarak projelerin kapsamı ve siparişlerin coğrafi dağılımından kaynaklandığını, genel fiyat ortamının istikrarlı seyrettiğini bildirdi.

Ancak şirketin açıkladığı ortalama satış fiyatları, Türkiye'deki sözleşmelerin kesin bedelini göstermiyor. Türkiye'den alınan 900 megavatı aşan siparişin toplam euro karşılığı ayrıca açıklanmadı.

Menemen fabrikası üretimi artırmaya hazırlanıyor

Türkiye, Nordex açısından yalnızca önemli bir satış pazarı değil, aynı zamanda üretim ve tedarik merkezi konumunda. Şirketin İzmir Menemen'deki rüzgâr türbini kanadı fabrikası Mayıs 2026'da üretime başladı. Yaklaşık 90 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip tesiste tam kapasiteye ulaşıldığında yılda 1.200 rotor kanadı üretilmesi hedefleniyor.

Nordex'in Türkiye yönetimi, ekim ayının başında ülkede 2026 yılı için yaklaşık 70 milyon euroluk yatırım gerçekleştirdiklerini açıklamıştı. Şirket, Türkiye'deki üretim kapasitesini ilerleyen dönemde yaklaşık iki katına çıkarmayı planlıyor. İzmir Aliağa'da yeni bir tesis için de hazırlık yürütülüyor.

Nordex'in Türkiye operasyonlarında yerli tedarik zinciri önemli bir yer tutuyor. Yaklaşık 300 şirketin katkıda bulunduğu üretim ekosistemi, türbin kanatlarından kulelere ve çeşitli mekanik parçalara kadar geniş bir faaliyet alanını kapsıyor. Menemen fabrikasında üretilen kanatların orta vadede Avrupa'daki projelere de gönderilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte üçüncü çeyrekte alınan yeni siparişlerin Menemen fabrikasına ne kadar ek üretim getireceği henüz açıklanmış değil.

Türkiye'deki yeni projelerde sıra kurulumda

Nordex, 1985'ten bu yana 40'tan fazla pazarda toplam 64 gigavatı aşan rüzgâr enerjisi kapasitesini devreye aldı. Şirketin 2025 yılı cirosu yaklaşık 7,6 milyar euro düzeyinde gerçekleşti. Üretici, başta 4 ile 7 megavat ve üzeri güç sınıflarında olmak üzere karasal rüzgâr türbinlerine odaklanıyor.

Türkiye'de açıklanan son siparişler, yenilenebilir enerji yatırımlarının yalnızca elektrik üretimi bakımından değil, sanayi ve tedarik zinciri açısından da önemini gösteriyor. Yeni projelerin ne zaman elektrik üretmeye başlayacağı, yatırımcıların kurulum takvimlerine ve şebeke bağlantı süreçlerine bağlı olacak.

Nordex açısından bundan sonraki gelişme, alınan siparişlerin planlanan sürelerde üretime ve kuruluma dönüşmesi olacak. Türkiye'nin üçüncü çeyrekte ulaştığı lider konumun yılın son döneminde korunup korunmayacağı ise yeni siparişlerle belli olacak.