Türkiye 'rüzgar' gibi: İlk çeyrekte 300 milyon dolarlık yatırım

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, yılın ilk üç ayında rüzgar enerjisi santrallerine (RES) 300 megavatın üzerinde yeni kapasite eklendiğini açıkladı. Bu kurulumların ekonomik karşılığının ise 300 ila 350 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtildi.

Türkiye Avrupa’da zirveye oynuyor

Son yıllarda yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandıran Türkiye, özellikle rüzgar enerjisinde dikkat çekici bir ivme yakaladı. İbrahim Erden’in verdiği bilgilere göre Türkiye, geçtiğimiz yıl Avrupa’da en fazla rüzgar santrali kuran ikinci ülke oldu.

2025 yılında 2 gigavatı aşan yeni kurulum gerçekleştiren sektör, bu yıl daha yüksek bir seviyeye ulaşmayı hedefliyor. TÜREB, 2026 sonunda 2,5 gigavatlık yeni kapasite ve yaklaşık 2,5 milyar dolarlık yatırım hacmi öngörüyor.

(Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden)

Yaz ayları yatırımları hızlandıracak

Sektör temsilcilerine göre yaz ayları, rüzgar santrallerinin inşası ve montajı açısından en uygun dönemlerden biri. Bu nedenle yılın ikinci yarısında yatırımların daha da hızlanması bekleniyor.

İbrahim Erden, geçen yılki kurulum seviyesinin aşılmasının hedeflendiğini belirterek, sektörün teknik kapasite ve yatırım iştahı açısından güçlü bir noktada olduğunu ifade etti.

Doğalgaz ithalatını azaltıyor

Rüzgar enerjisi yatırımlarının yalnızca elektrik üretimi açısından değil, dış ticaret dengesi bakımından da önemli katkılar sağladığı vurgulanıyor.

TÜREB Başkanı Erden’in verdiği bilgiye göre, her 1000 megavatlık rüzgar enerjisi yatırımı yaklaşık 250 milyon dolarlık doğalgaz ithalatını önlüyor. Türkiye’nin yalnızca geçen yıl yaptığı yatırımlarla 500 milyon doların üzerinde doğalgaz ithalatının önüne geçtiği belirtiliyor.

Yeni hedef yılda 7 gigavat

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın orta vadeli enerji hedeflerini yukarı taşımaya yönelik çalışmalar yürüttüğü ifade edilirken, sektör de daha büyük hedefler için hazır olduğunu söylüyor.

İbrahim Erden, TÜREB’in uzun vadede yılda 7 gigavatlık kurulum kapasitesine ulaşabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, finansman, sanayi altyapısı ve uluslararası yatırım desteğiyle bu hedefin gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Gözler yeni YEKA ihalelerinde

Sektörün en önemli gündem başlıklarından biri de Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri. TÜREB, yılın son çeyreğinde yeni bir YEKA ihalesi yapılmasını bekliyor.

Erden, Enerji Bakanı’nın mayıs ayında düzenlenecek kongrede yeni YEKA sürecine ilişkin detaylı açıklamalar yapmasının beklendiğini ifade etti.

“Türkiye’nin Enerjisi, Rüzgar Enerjisi”

Küresel enerji krizleri ve jeopolitik risklerin ardından yenilenebilir enerji kaynaklarının stratejik önemi daha da arttı. Özellikle rüzgar ve güneş enerjisi, enerji arz güvenliği açısından kritik alanlar olarak görülüyor.

TÜREB, bu yılki kongreyi “Türkiye’nin Enerjisi, Rüzgar Enerjisi” mottosuyla düzenleyerek, Türkiye’nin enerji dönüşümünde rüzgar yatırımlarının merkezde yer alması gerektiği mesajını vermeyi hedefliyor.