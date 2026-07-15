Türkiye sağlık turizminde vites yükseltti! İlk 3 ayda 761 milyon dolar gelir

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Türkiye, sağlık turizminde büyümesini yılın ilk çeyreğinde de sürdürdü. Ocak-Mart döneminde 302 bin 487 uluslararası hastaya sağlık hizmeti sunulurken, sektörün geliri 761 milyon 523 bin dolara ulaştı.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Hizmetleri Komite Başkanı Mustafa Eröğüt, 2025 yılında Türkiye'ye sağlık hizmeti almak için gelen yabancı hasta sayısının 1 milyon 398 bin 580'e, sağlık turizmi gelirinin ise 3 milyar 22 milyon dolara ulaştığını hatırlattı.

Kişi başına gelir yüzde 39 arttı

Bu yılın ilk çeyreğinde ise olumlu ivmenin devam ettiğini söyleyen Eröğüt, "Yılın ilk üç ayında 302 bin 487 uluslararası hasta ülkemizde sağlık hizmeti alırken, sağlık turizmi geliri 761 milyon 523 bin dolara ulaştı. Özellikle kişi başına düşen sağlık turizmi gelirinin önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 39 artması, ülkemizin artık sadece daha fazla hasta ağırlayan değil, aynı zamanda daha yüksek katma değer üreten bir sağlık turizmi destinasyonu haline geldiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık turizminde artık sadece hasta sayısına değil, sunulan hizmetin niteliğine de odaklanıldığını vurgulayan Eröğüt, ileri teknolojiye sahip hastaneler, uzman hekim kadroları ve uluslararası standartlardaki sağlık kuruluşlarının Türkiye'yi daha cazip hale getirdiğini ifade etti.

180 ülkeden hasta geliyor

Türkiye'nin coğrafi konumu, güçlü sağlık altyapısı ve uluslararası standartlardaki sağlık hizmetleri sayesinde çok geniş bir coğrafyaya hizmet sunduğunu dile getiren Eröğüt, şunları kaydetti:

"Avrupa, Orta Doğu, Balkanlar, Türk cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika başta olmak üzere yaklaşık 180 ülkeden sağlık turisti ağırlıyoruz. Özellikle Almanya, Birleşik Krallık, Irak, Azerbaycan, Rusya, Libya ve Körfez ülkeleri ülkemize en yoğun hasta gönderen pazarlar arasında yer alıyor. Bunun yanında Kazakistan, Özbekistan ve diğer Orta Asya ülkelerinden gelen talepte de son yıllarda dikkat çekici bir artış gözlemliyoruz.

Sektörümüz artık yalnızca mevcut pazarlarda büyümeyi değil, yeni pazarlarda kalıcı bir varlık oluşturmayı da hedefliyor. Bu kapsamda Sahra Altı Afrika ülkeleri, Körfez ülkeleri, Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Amerika büyük potansiyel barındırmakla birlikte, yürütülen tanıtım faaliyetleriyle Türkiye'nin sağlık turizmindeki marka bilinirliğini güçlendirmeye odaklanıyoruz."

Türkiye'de en fazla tercih edilen sağlık hizmetleri

Mustafa Eröğüt, yabancı hastaların Türkiye'de en fazla tercih ettiği sağlık hizmetlerini ise şöyle sıraladı:

-Estetik ve plastik cerrahi

-Saç ekimi

-Diş tedavileri

-Göz hastalıkları

-Ortopedi ve travmatoloji

-Kardiyoloji

-Onkoloji

-Tüp bebek tedavileri

-Obezite cerrahisi

Maliyet avantajı öne çıkıyor

Türkiye, 40'tan fazla şehirde faaliyet gösteren 1.500'ün üzerinde sağlık kuruluşu ve uluslararası akreditasyona sahip hastaneleriyle dünyanın önde gelen sağlık turizmi destinasyonları arasında gösterildiğini hatırlatan Eröğüt, Avrupa'ya kıyasla yüzde 40 ila yüzde 70 arasında değişen maliyet avantajının da önemli rol oynadığını belirtti.

Bazı tedavilerde harcama 50 bin dolara çıkıyor

Eröğüt, sağlık turizminde artık yalnızca hasta sayısındaki artışı değil, kişi başına elde edilen katma değeri de önemsediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Kişi başı ortalama sağlık harcaması yaklaşık 2 bin 500 dolara ulaştı. Ancak özellikle onkoloji, kardiyovasküler cerrahi, robotik cerrahi, organ nakli ve kompleks tedavi süreçlerinde bu rakamın 10 bin dolar ila 50 bin dolar arasında değişebildiğini görüyoruz. Bu durum, Türkiye'nin yalnızca yüksek hacimli değil, aynı zamanda yüksek katma değerli sağlık hizmetlerinde de küresel ölçekte güçlü bir konuma ulaştığını gösteriyor."

Eröğüt, "Heal in Türkiye" platformunun uluslararası hastaların güvenilir ve yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarına ulaşmasını sağladığını belirterek Türkiye'nin sağlık turizminde küresel marka olma hedefi doğrultusunda tanıtım ve markalaşma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.