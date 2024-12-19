Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi Kasımda arttı

Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi, 2024 Kasım ayında bir önceki aya göre nominal olarak yüzde 2,14 artarken reel olarak yüzde 0,10 azaldı.

Gayrimenkul bilgi servisi REIDIN tarafından yapılan açıklamaya göre, endeks bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 32,66 arttı, reel olarak ise yüzde 9,81 azaldı.

2024 Kasım ayında bir önceki aya göre nominal olarak yüzde 0,97 artan, reel olarak ise yüzde 1,25 oranında azalan Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 60,26, reel olarak ise yüzde 8,95 arttı.