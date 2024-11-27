Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER) 133 işçi alacak! İşte başvuru tarihi ve şartları...

Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER) taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 133 işçi alacak. Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Personel alımı için başvurular yarın (28 Kasım 2024) başlıyor.

Başvuru yapmak isteyen adaylar TÜRKŞEKER personel işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor.

TÜRKŞEKER'in 133 personel alımı başvuru detayları şu şekilde:

* TÜRKŞEKER'in taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 133 sözleşmeli mühendis ve tekniker alınacak.

* Başvurular 28 Kasım'da başlayıp, 8 Aralık'ta sona erecek.

Giriş sınavları iki aşamalı olarak yapılacak. Adaylar önce yazılı, ardından sözlü sınava tabi tutulacak. Sınavlar Ankara'da yapılacak.

Giriş sınavları için başvurular, e-Devlet üzerinde Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.



Başvuru adresi şu şekilde: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr