Türkiye Şeker Fabrikaları'nın Iğdır'daki taşınmazı satıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Iğdır'daki bir taşınmazın satışına verdiği onay tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Teblip'e göre, özelleştirme kapsamında bulunan ve mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Iğdır'ın merkez ilçesi Baharlı Mahallesi'ndeki taşınmazın, ihalede 17 milyon 750 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Arslantürk Petrol Enerji ve Yatırım Ltd. Şti'ye satışı uygun bulundu.