Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 10 Aralık'ta düzenlenecek

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, fiziki katılım ile çevrim içi panel ve eğitimlerle hibrit olarak gerçekleştirilecek kongrenin bu yılki teması, "Üçüz (Dijital, Yeşil ve Toplumsal) Dönüşümün Kesişim Noktası: Sermaye Piyasaları" olarak belirlendi.

TSPB'nin her yıl finans sektörünün nabzını tuttuğu kongrede 12 panel ve 16 eğitim modülü olmak üzere toplam 28 oturum yer alacak.

Panel başlıkları, "Demografik Fırsatlar, Eğitim ve Geleceği Kazanmak", "Kadın Liderliğinin Dönüştürücü Gücü: 50=50 Kapsayıcı Gelecek", "Toplum İçin Finans: Sürdürülebilir Kalkınmanın Anahtarı", "Şimdi Nereye? Sermaye Piyasamızın Dönüşüm Şifreleri", "Dijital Evrenin C(o)inleri ve Varlıkların Tokenizasyonu", "Yapay Zeka ve Dönüştürücü Teknolojiler", "Türkiye'nin Geleceğe Yolculuğu: Başarının Aktörleri Teknogirişimciler", "Dijital Dünyada Yatırım", "Yatırımın Gücü ile Yeşil Gelecek", "Döngüsel Ekonomi ve Finans: Geleceği Şekillendiren Yatırımlar", "Oyunun Yeni Kuralları: İş Modellerini Sürdürülebilirlik Ekseninde Yeniden İnşa Etmek-Yatırımcı Odağı" ve "Yeşil Liderlik: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Stratejiler" olacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından desteklenen ve açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımı beklenen etkinliğin ana sponsorları arasında Borsa İstanbul, İstanbul Takas ve Saklama Bankası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu bulunuyor.

"Dünya ve Türkiye gündeminde yer alan konuları ele alacağız"

Açıklamada kongreye ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, bu yıl 8'incisi gerçekleştirilecek kongrede, dünya ve Türkiye gündeminde yer alan ana konuları ele alacaklarını bildirdi.

Kongrenin alanında önde gelen akademisyen, sektör liderleri, uzmanlar, gazeteciler ve kamu otoritelerinin katılımıyla düzenleneceğini belirten Karagöz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin ve sektörümüzün geleceğinin daha etkin tasarlanmasında yol gösterecek fikirlerin oluşmasına olanak sağlamayı amaçlıyoruz. Kongremiz, aynı zamanda sermaye piyasası kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sektörümüzün tüm paydaşları açısından çok önemli bir buluşma platformudur. Türkiye sermaye piyasalarının en önemli etkinliklerinden biri olan Sermaye Piyasaları Kongremiz, katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla da artık sektörümüzün, prestijli etkinliği haline geldi."

Karagöz, kongrenin son iki yıl olduğu gibi bu sene de "karbon nötr" olarak tasarlandığını kaydederek, "Amacımız Türkiye'nin iklim değişikliği eylem planı çerçevesinde yeni dönemde ülkemizin net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmaktır." ifadelerini kullandı.

Ana panel "Türkiye Finans Sektörünün Geçmişten Geleceğe Yolculuğu" olacak

Verilen bilgiye göre, kongrenin ana paneli "Türkiye Finans Sektörünün Geçmişten Geleceğe Yolculuğu" olacak.

Ana panelin ardından "toplumsal, dijital ve yeşil" ana başlıklarının her birinden eş zamanlı 12 panel ve bunlara ilave olarak özellikle yatırımcılara yönelik 16 eğitim gerçekleştirilecek.

Kongre kapsamında "Kongremize Sen De Katıl, Darüşşafakalı Öğrencilerin Nitelikli Eğitimine Destek Ol!" başlıklı sosyal sorumluluk projesi düzenlenecek. Etkinliğe kayıt yaptıran katılımcılar adına İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ sponsorluğunda, Darüşşafaka Cemiyetine bağış yapılacak.

Sosyal sorumluluk projesiyle Darüşşafaka Cemiyetinin 1863'ten bu yana sürdürdüğü "Eğitimde Fırsat Eşitliği" misyonuna destek olunacak, annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilerin nitelikli eğitimine katkıda bulunulacak.

Kongreye katılım ücretsiz olacak

Kongre kapsamında düzenlenecek paneller ve eğitimler, kayıt yaptıran tüm katılımcılara açık olacak ve etkinliğe özel hazırlanan web sitesi üzerinden kayıtlar ücretsiz şekilde yapılabilecek. Kayıt olan katılımcılar, hediye sponsorlarının katkılarıyla çeşitli hediyeler kazanacak.

Etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilecek eğitim modüllerinin başlıkları ise "Makrodan Mikroya Hisse Senedi Seçimi, "Bankacılık Sektörü Analizi", "Borsada Rasyonel Yatırım", "Yatırım Yaparken Jeopolitik Riskler: Siyah Kuğuyu Düşünmek", "Bilinçli Yatırımcı Olmak", "Karbon Piyasaları Atölyesi", "Yapay Zekanın Finansal Hizmetlere Etkisi: Değişim ve Fırsatlar", "Alternatif Yatırım Araçları", "Yatırım Fonlarıyla Yatırım", "Son Kullanıcılar için Siber Güvenlik", "Yatırımcılar için Makroekonomik Göstergeler", "Algoritmik İşlemler", "Yatırım Yaparken Analiz Yöntemleri", "Merkeziyetsiz Borsalar", "Kuantum Teknolojisinin Finansal Piyasalardaki Yeri ve Etkileri" ile "Koçvari Liderlik" olacak.