Türkiye Sigorta Birliği'nde Çağlar yeniden başkan

13 Nisan 2018

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin (TSB) Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Genel Kurul’da Eureko Sigorta Genel Müdürü Can Akın Çağlar, 58 geçerli oyun 57’sini alarak yeniden birlik başkanı seçildi.



Genel Kurul’daki konuşmasına Başkanlığı dönemindeki faaliyetlerini anlatarak başlayan Çağlar konuşmasını, sektörümüzün sorunlarını anlatmak ve çözebilmek adına kamu otoritesi ile yakın işbirliğine önem verdiklerini bu çerçevede başta Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek ve Hazine Müsteşarı Sayın Osman Çelik olmak üzere, İçişleri Bakanlığı, Yargıtay ve Adalet Akademisi ve diğer kamu kurumları ile yakın işbirliği gerçekleştirdiklerini belirterek ve bu işbirliğinden dolayı teşekkürlerini ifade ederek sürdürdü.

Türk ekonomisinin oldukça dinamik, güçlü ve büyüyen bir ekonomi olarak bankacılık dışındaki finansal piyasaların da desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Çağlar, yeni dönemde 2017 yılı itibariyle doğrudan ve dolaylı 100 binlerce kişiye istihdam sağlayan, 28 milyar TL tazminat ödeyen, ekonomiye 127 milyar TL fon arz eden ve 90 trilyon teminat veren bir sektör olarak yeni alan ve ürünlerle bu fonksiyonu yerine getirmenin önemine işaret etti. Can Akın Çağlar, 11’inci kalkınma planı çalışmalarında da bu hususa değinildiğini belirterek, “Sorunları çözmek, sektörümüzü büyütmek ve geleceğe güvenle bakmak için şimdi el ele verme zamanıdır” dedi. Bu çerçevede kamu, kamuoyu ve başta acenteler olmak üzere tüm paydaşlarla var olan yakın diyaloğun yeni dönemde de artarak sürdürüleceğine dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca, Hayat Dışı Yönetim Komitesi, Hayat Emeklilik Yönetim Komitesi, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapıldı.

Seçim sonuçları şu şekilde:

Hayat Dışı Yönetim Komitesi: Ali Erlat, Ahmet Turul, Erdinç Yurtseven, Fahri Altıngöz, İlhami Koç, Hulki Yalçın, Ceyhan Hancıoğlu, Özgür Koç, Baturalp Pamukçu.



Hayat Emeklilik Yönetim Komitesi: Emin Çubıkcı, Uğur Erkan, Taylan Türkölmez, Deniz Yurtseven, Burak Ali Göçer, Erol Öztürkoğlu, Ayhan Sincek ve Mahmut Güngör.



Denetim Kurulu: Şebnem Ulusoy, Cenk Tabakoğlu, Emre Özer; Disiplin Kuruluna Soner Şahin, Coşkun Gölpınar ve Gökhan Gürcan.





