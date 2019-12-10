Türkiye silah satış cirosunu artırıyor

10 Aralık 2019

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2018 yılında dünya çapında silah ve askeri teçhizat üretimi yapan en yüksek cirolu yüz şirketten oluşan listesini açıkladı. İlk beş sırayı ABD’li şirketlerin paylaştığı listede Türkiye de iki şirketle yer aldı.

Deutche Welle'nin haberine göre, Türkiye'nin büyük bir bölgesel güç haline gelme hedefi doğrultusunda silah sanayisine son yıllarda önemli yatırımlar yaptığına dikkat çekilen raporda, bu gelişmenin Türk şirketlerinin cirolarına da yansıdığı kaydedildi. İlk yüze giren iki Türk şirketi ASELSAN ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ) toplam silah satışlarının yüzde 22 oranında artarak 2 milyar 800 milyon dolara yükseldiği kaydedildi.

SIPRI raporuna göre askeri elektronik şirketi ASELSAN silah satışlarını yüzde 41 oranında artırarak cirosunu 1 milyar 700 milyon dolara yükseltti. ASELSAN uluslararası alanda en büyük yüz silah satıcısı arasında 54’üncü sırada yer alırken yüzde 0,5'lik artışla 1 milyar 100 milyon dolarlık ciro yapan TUSAŞ 84’üncü sırada bulunuyor. Raporda, başka çok sayıda Türk silah üreticisinin de 2018 yılında önemli büyüme kaydettiği, ancak ilk yüz arasına giremediği belirtildi.

ABD açık arayla başı çekiyor

En yüksek cirolu 100 şirket arasında ABD ve Avrupa'dan 70 şirket yer alırken bu şirketlerin toplam cirosu 2017'ye göre yüzde 5,2 artarak 348 milyar dolara yükseldi.

İlk beşte yer alan ABD merkezli şirketler; Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon und General Dynamics toplam 148 milyar dolarlık ciro yaptı. İlk yüzde yer alan ABD'li şirketlerin toplam cirosu ise yüzde 7,2'lik artışla 246 milyar dolara yükseldi. SIPRI silah uzmanı Aude Fleurant, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017 yılında açıkladığı silah modernizasyon programına dikkat çekerek, ABD'li büyük silah şirketlerinin daha küçük şirketleri satın alarak üretim paletlerini genişletme yoluna gittikleri ve bu yolla modernizasyon programında hükümetten ihale alabilmek için konumlarını güçlendirmeye çalıştıkları değerlendirmesinde bulundu.

Listede 27 Avrupalı şirket

Avrupalı silah şirketleri ise dünyadaki toplam silah satışlarının yüzde 24'ünü gerçekleştirdi. İlk yüzde yer alan 27 Avrupalı şirket 2017'ye göre yüzde 0,7'lik artışla 102 milyar dolar tutarında silah satışı yaptı. İlk yüzde sekiz İngiliz, altı Fransız, dört Alman, iki İtalyan şirket yer alırken Polonya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Ukrayna'dan da birer şirket listeye girdi.

Listede Almanya’dan dört şirket yer alırken Alman şirketlerin cirosu 2017’ye göre yüzde 3,8 oranında azalarak 8 milyar 400 milyon dolara geriledi. Rheinmetall şirketi cirosunu yüzde 4,1 oranında artırarak listede 26’ncı sıradan 22’nci sıraya yükseldi. Bu yükselişte Rheinmetall'in Alman ordusuna yaptığı satışların önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Dünya çapında silah şirketlerinin ciroları ise yüzde 4,6’lık artışla 420 milyar dolar olarak kaydedildi. Rusya'dan ise ilk yüzde yer alan 10 şirket, toplam 36 milyar 200 milyon dolar ciro yaptı. Güvenilir veriler sağlanamadığı için Çin bu yıl da listenin dışında bırakıldı.