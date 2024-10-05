Türkiye-Somali enerji işbirliği: Oruç Reis gemisi Somali sularına açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sao Tome ve Prinsipe Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jose do Nascimento Carvalho de Rio ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdi.

Bayraktar, "Sao Tome ve Prinsipe'nin offshore sahalarında hidrokarbon alanında işbirliklerini değerlendirdik" diyerek kıtalar arası enerji çalışmalarını genişletme hedefinde olduklarını vurguladı.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji diplomasisini uluslararası alanda güçlendirmeye devam ettiğini belirtti. Görüşme, Türkiye’nin Afrika kıtasındaki enerji işbirliklerini artırma hamlelerinin bir parçası olarak değerlendirildi.

Somali ile enerji işbirliği genişliyor

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Somali ile başlattığımız kıtalar arası çalışmalarımızı genişletmek için uluslararası enerji diplomasimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türkiye’nin denizcilik alanındaki gururu Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi de Somali’ye doğru yola çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul Boğazı’nda düzenlenen veda töreni ile Somali’ye uğurlanacak olan gemi, Somali sularında enerji keşif çalışmalarına katılacak.

Türkiye-Somali savunma ve ekonomi işbirliği çerçeve anlaşması

Türkiye ile Somali arasındaki enerji işbirliğinin temelinde Savunma ve Ekonomi İşbirliği Çerçeve Anlaşması yer alıyor. Bu anlaşma, iki ülke arasında denizcilik ve enerji konularında işbirliğini artırmayı amaçlıyor. Türkiye'nin Somali sularında gerçekleştireceği bu keşif çalışmaları, bölgede Türkiye’nin enerji yatırımlarını genişletme planlarının önemli bir adımı olarak öne çıkıyor.