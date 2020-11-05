Türkiye, Somali’nin IMF borcunu ödedi

05 Kasım 2020

ANKARA (DÜNYA)

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) bünyesindeki Ağır Borçlu Fakir Ülkeler inisiyatifinin, Somali’nin borcunun hafifletilmesi amacıyla başlattığı girişime Türkiye, 3 milyon 487 bin dolara karşılık gelen 2 milyon 372 bin SDR’lik (özel çekme hakkı) hibe desteği verdi.

Resmi Gazete’de yayınlanan Milletlerarası Anlaşma’da yer alan bilgilere göre IMF tarafından 25 Mart 2020’de Özel İhtiyat Hesabı ve IMF’nin tahsili gecikmiş faiz alacaklarından kaynaklanan gelir kaybının telafi edilmesi amacıyla yapılan kesintilerden Türkiye’ye 11 milyon 906 bin SDR Türkiye’ye iade edildi.

Bu paranın 2 milyon 372 bin SDR’si Somali’nin yönetilen Hesabına Türkiye’nin kota payı oranında hibe edildi.