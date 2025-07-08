Türkiye, sukuk piyasasında en aktif 5 ülke arasında yer alıyor

Türkiye Katılım Banka­ları Birliği’nin 24. Ola­ğan Genel Kurulu, Bir­liğin merkezinde gerçekleşti­rildi. Üye katılım bankalarının temsilcilerinin katılımıyla dü­zenlenen Genel Kurul’da, ka­tılım bankacılığı sektörünün mevcut durumu değerlendi­rilirken Türkiye ekonomisi­ne yönelik katkılar ve gelecek dönem stratejileri ele alındı. Emlak Katılım Bankası Ge­nel Müdürü Onur Gök, Tür­kiye Katılım Bankaları Birli­ği’nde (TKBB) başkanlık süre­sini doldururken yeni başkan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben oldu.

Genel Kurul’da yapılan se­çim ile TKBB’deki başkan­lık süresini dolduran Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök, Türkiye’nin 2024 yılın­da gerçekleştirdiği 135 milyar TL’lik sukuk ihracıyla küresel sukuk piyasasında en aktif ilk beş ülke arasında yer aldığını belirterek, bunun yalnızca ni­celiksel değil, aynı zamanda niteliksel olarak da önemli bir dönüm noktası olduğuna dik­kati çekti.

Yeşil ve sosyal sukuk ihraçları yeni sayfa açtı

Katılım finans ilkeleriyle sürdürülebilir kalkınma he­deflerinin kesiştiği en güçlü aracın şüphesiz kira sertifi­kası, yani sukuk olduğunu ak­taran Gök, “3 milyar TL tuta­rındaki yeşil ve sosyal sukuk ihracıyla, çevresel sürdürüle­bilirlik ve sosyal faydayı ön­celiklendiren projelerin fi­nansmanında yeni bir sayfa açılmıştır. Özellikle bu tür su­kuklar, çevresel ve toplumsal etkisi yüksek yatırımların ha­yata geçirilmesinde önemli bir rol üstleniyor” ifadelerini kullandı.

Gök, bu alandaki bilincin artması ve piyasanın daha da derinleşmesi için TKBB ola­rak üzerlerine düşen sorumlu­luğu yerine getirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, sürdürülebilir finansı geçici bir eğilim değil, gelecek nesil­lere yaşanabilir bir dünya bı­rakma sorumluluğuyla ele al­dıklarını belirtti.

Aktif iş birlikleri yürütülüyor

Katılım finans sektörünün küresel finans piyasalarında­ki konumunu güçlendirmek ve bilgi-deneyim paylaşımını artırmak amacıyla uluslara­rası kuruluşlarla aktif iş bir­liği yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti: “Uluslara­rası iş birlikleri sektörel bilgi birikimimizi zenginleştirme­nin yanı sıra Türkiye katılım finans sektörünün küresel pazarlardaki rekabet gücünü de artırmaktadır. Bu çerçeve­de, Türk devletleri başta ol­mak üzere Malezya, Bahreyn, Azerbaycan ve Özbekistan gi­bi farklı coğrafyalardaki pay­daşlarla kurduğumuz sağlam ilişkiler sayesinde, yenilikçi finansal ürünlerin geliştiril­mesi ve yaygınlaştırılmasın­da öncü bir rol üstleniyoruz. Hedefimiz, Türkiye’nin katı­lım finans sektörünü sadece ulusal ölçekte değil, uluslara­rası alanda da güçlü ve saygın bir konuma taşımaktır.”

Gök, aynı zamanda katılım finans sektörünün toplumsal tabana yayılması ve finansal erişimin artırılması yönün­de önemli çalışmalar yaptığı­nı da ifade ederek, sektörde ürün ve hizmet çeşitliliğinin, dijitalleşme ve müşteri odak­lı yaklaşım ile birlikte hızla geliştiğini belirtti.

Katılım esaslı ürünlerin hem bireysel hem de kurum­sal müşterilerin ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlandığını ve bu sayede katılım bankala­rının toplumun geniş kesim­lerine hitap edebildiğini vur­gulayan Gök, “Katılım finans prensipleri sadece bir finans­man modeli değil, aynı zaman­da toplumsal faydayı öncele­yen, adaletli, şeffaf ve payla­şımcı bir yaklaşımdır. Bizler de bu anlayışla, her bireyin ve işletmenin ihtiyaç duyduğu fi­nansal çözümlere kolay ve gü­venilir bir şekilde ulaşabilme­sini sağlamak için çalışıyoruz. Dijitalleşme, ürün inovasyonu ve müşteri deneyimi gibi alan­larda attığımız adımlar saye­sinde katılım finans sistemini daha kapsayıcı bir yapıya dö­nüştürüyoruz” açıklamasını da yaptı.

“Sektörümüzün mali yapısı güçlü”

Onur Gök, 2024 yılı itibarıyla katılım finans sektörünün güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığını ifade ederek, “Türkiye Katılım Bankaları Birliği olarak, 2024 yılında sektörümüzün gelişimi, kapsayıcılığı ve rekabet gücünün artırılması yönünde önemli adımlar attık. Üye katılım bankalarımız da bu dönemde güçlü bir finansal performans sergiledi. Kullandırılan fonlar 1,3 trilyon liraya, menkul değerler toplamı ise 370,2 milyar liraya ulaştı. Kullandırılan fonların takibe dönüşüm oranı ise yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşirken toplanan fonlar yüzde 17,3 artışla 1,7 trilyon liraya yükseldi. 2024 Aralık sonu itibarıyla özkaynak toplamı yüzde 48,6 artarak 213 milyar liraya, katılım sektörünün net dönem kârı 63,1 milyar liraya, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 22 seviyesine ulaştı. Bu göstergeler, sektörümüzün mali yapısının güçlendiğini ve risk yönetiminde başarılı bir performans sergilediğini açıkça ortaya koymaktadır” değerlendirmesinde bulundu.