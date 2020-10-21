Türkiye süreci Avrupa’ya göre daha az hasarla geçti

21 Ekim 2020

ANKARA(DÜNYA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Visa tarafından ortak yapılan araştırma Mart-Ağustos 2020 dönemini kapsıyor. Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı Mart-Mayıs döneminde kartla yapılan toplam harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azaldı. Ardından bu alanda toparlanma başlarken, Ağustos’un son haftasındaki harcamalar önceki yılı göre yüzde 18 artış gösterdi.

Çalışmada, Türkiye’deki harcamalar İtalya ve İsveç’le de karşılaştırıldı. Mart-Mayıs döneminde İtalya’da harcamalarda keskin düşüş gözlenirken, Türkiye ve İsveç’te birbirine benzer oranlarda dalgalanmalar yaşandı.

Haziran’da 6 ana harcama sektöründe İsveç ve İtalya’da önceki yıla göre yüzde 13 küçülme olurken, Türkiye’deki harcamalar aynı dönemde yüzde 10 büyüdü.

Avrupa’da temassız harcama limitini ilk yükselten ülke olan Türkiye’de Mart ayında ilk kez temassız ödeme yapılan kart sayısı 2.5 milyon oldu. Yılın ilk yarısında temassız işlem sayısı geçen yıla göre 3 kat arttı. Türkiye bu alanda Avrupa’da harcama oranını en çok artıran ülke oldu.

Araştırmaya ilişkin yapılan açıklamada, bu dönemde VISA’nın perakende markalarıyla işbirliğini geliştirerek 7 bine yakın temassız ödeme noktasını hayata geçirdiği kaydedildi. Türkiye temassız ödeme oranını artırmasına rağmen, halen ödemelerin yüzde 75’inin temassız yapıldığı Avrupa’ya göre bu alanda geride bulunuyor.

Mart-Mayıs döneminde Türkiye’de 7 milyon kart ilk defa e-ticaret için kullanılırken, Nisan ayında e-ticaret işlem adedi yüzde 30 arttı. Mayıs sonu itibarıyla e-ticaret harcamalarının kartlı harcamalar içindeki payı ise yüzde 33 oldu.

COVID-19 öncesinde temel ihtiyacı üzerinde seyreden, giyim, seyahat, elektrik-elektronik harcamaları Mart’ta yüzde 58 azaldı. Normalleşmeyle birlikte ise temel ihtiyaç ile isteğe bağlı tüketim harcamaları birbirine yaklaştı.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan dönemde elektrik-elektronik eşya, bilgisayar, market ve gıdaya yönelik talep artışı dikkat çekti. Elektrik, elektronik harcamaları Haziran-Ağustos döneminde öneki yıla göre yüzde 95 arttı.

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, araştırma sonuçlarının Türkiye adına olumlu bir tablo ortaya koyduğunu belirterek, normalleşmeyle birlikte toparlanmanın Avrupa’nın daha üzerinde gerçekleştiğini kaydetti. Tüketicilerin bu dönemde sanal ve temassız ödemelere yöneldiğini belirten Tezel, her yıl ortalama iki kat büyüyen temassız ödemenin yılın ilk 6 ayıda 3 kat büyüdüğünü söyledi. Bunun kayıtlı ekonomiye de katkı sağladığını bildiren Tezel, VISA olarak KOBİ’lere desteklerinin sürdüğünü belirtti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise COVID-19 döneminde proaktif davranan Türkiye’nin diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını bildirdi. Hızlı kararlar alan Türkiye’nin özellikle sağlık alanında önemli adımlar attığını belirten Hisarcıklıoğlu, TOBB bünyesinde kurdukları istişare mekanizmasıyla, sorunları yakından takip ettiklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu ayrıca üyelerini yeni döneme hazırlamak için, e-ticaret konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlediklerini bildirdi.