Türkiye, Suriye'nin enerji ihtiyacını karşılamaya hazırlanıyor

Suriye'de muhaliflerin 27 Kasım'da başlattığı büyük saldırı dalgası sonucunda haftasonu Beşar Esad ülkeden kaçtı. Başkent Şam'ı ele geçiren muhalifler iktidarı teslim aldı. Ülkede şimdi yeni bir yönetim kurulacak. Daha sonrasında ise 2011'den beri savaştan yerle bir olan kentlerin yeniden ayağa kaldırılması planlanıyor.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı öncesi gazetecilere konuştu.

Bayraktar, Suriye'nin enerji ihtiyacına yönelik, "Elektrik çok büyük bir ihtiyaç. Altyapı, her şey, ne ararsan o yok. Dolayısıyla bu ihtiyaçların karşılanması için acaba enerjiyi bir araç haline dönüştürüp bunları nasıl yaparız ona bakmamız lazım." dedi.

'Talep yok, hazırlık var'

Bayraktar, Suriye'nin Türkiye'den henüz enerji talebinde bulunmadığına işaret ederek, "Zaten bugün galiba bir kamuoyu oluşumu söz konusu olmuş. Henüz öyle bir şey yok ama bizim hazırlıklarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ülkedeki yeni durumla birlikte geçmişte ortaya atılan Katar doğalgazının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledilmesine yönelik bir çalışmaya da değinen Bayraktar, "Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın. Olursa o hattın güvenli olması lazım. Dolayısıyla inşallah öyle olur temennimiz o. Öyle olursa üretecek çok proje var." ifadelerini kullandı.