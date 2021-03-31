Türkiye, Suudi Arabistan’ın ambargosunu DTÖ’ye götürüyor

KERİM ÜLKER

DÜNYA Gazetesi’nin ilk kez geçen yıl temmuz ayında duyurduğu, sadece Türkiye’de değil dünya medyasında da geniş yer bulan Suudi Arabistan’ın uyguladığı örtülü ambargo, Dünya Ticaret Örgütü’nün gündemine taşınıyor. Uzun süredir Riyad Yönetimi’ni uyaran Ankara, şikayetini bu hafta gündeme taşımaya hazırlanıyor.

Körfez basınında yer alan iddialara göre, yarın yapılacak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ-WTO) Mal Ticareti Konseyi toplantısında ambargo süreci görüşmeye alınacak. Türkiye’nin toplantıda Suudi Arabistan’ın ticarette kısıtlayıcı politikalarını masaya yatıracağı ve bu konuyu gündem yapacağı öne sürüldü.

İhracat neredeyse sıfırlandı

DTÖ kurallarına göre, Ankara, Riyad Yönetimi’nin hukuksuz ve uluslararası ticarete uygunsuz tutumlarını kanıtlayabilirse, Türkiye, kaydedilen kayıplar için tazminat talebine gidebilir.

Londra merkezli haber portalı Middle East Eye adlı siteye konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Suudi tarafının sorunları reddettiğini, Türk ihracatçılarına karşı Riyad Yönetimi’nin iddiaların kabul etmediğini ifade ediyor. Aynı Türk yetkili, “Durumları düzeltmek için tekrarlanan girişimlerimiz hiçbir yere varmadı. Bu yüzden süreci DTÖ'ye taşımaya karar verdik" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 92 oranında düştü ve 290 milyon dolardan 21 milyon dolara indi.