Türkiye Taş Kömürü (TTK) işçi alıyor! Kura çekimi yapıldı... Sonuçlar açıklandı mı?

Türkiye Taş Kömürü (TTK) bünyesinde çalıştırılmak üzere geçen 2 bin pano ayak işçisi alımı için kura çekimi yapıldı. Asil ve yedek adayların tamamı çağrılsa da 2 bin kişilik kadro dolmadı.

Bu nedenle TTK boş kadrolar işin yeni bir kura tarihi duyurdu. TTK’dan yapılan açıklamada, Zonguldak için 27 asıl, 270 yedek; Bartın için 10 asıl, 100 yedek ve Karabük için 7 asıl, 70 yedek olmak üzere toplam 44 asıl ve 440 yedek aday olacak şekilde kura çekimi yapılacağını açıkladı.

TTK’nın açıklamasına göre; elektronik kura çekimi Zonguldak Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi’nde bugün saat 10.00’da yapıldı.

Sonuçları Türk Taş Kömürü Kurumu’nun internet sitesinden açıklanması bekleniyor.