Türkiye Taş Kömürü (TTK) işçi alıyor! Kura çekimi yapıldı... Sonuçlar açıklandı mı?
Türkiye Taş Kömürü (TTK) bünyesinde geçen yıl başlatılan 2 bin pano ayak üretim işçisi alımında kadrolar tamamen dolmadı. TTK bu nedenle yeni bir kura çekimi yapılacağını duyurdu. 44 asıl ve 440 yedek ayının belirleneceği kura bugün saat 10.00'da çekilirken, adaylar sonuçları nereden ve nasıl öğreneceğini merak ediyor.
Türkiye Taş Kömürü (TTK) bünyesinde çalıştırılmak üzere geçen 2 bin pano ayak işçisi alımı için kura çekimi yapıldı. Asil ve yedek adayların tamamı çağrılsa da 2 bin kişilik kadro dolmadı.
Bu nedenle TTK boş kadrolar işin yeni bir kura tarihi duyurdu. TTK’dan yapılan açıklamada, Zonguldak için 27 asıl, 270 yedek; Bartın için 10 asıl, 100 yedek ve Karabük için 7 asıl, 70 yedek olmak üzere toplam 44 asıl ve 440 yedek aday olacak şekilde kura çekimi yapılacağını açıkladı.
TTK’nın açıklamasına göre; elektronik kura çekimi Zonguldak Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi’nde bugün saat 10.00’da yapıldı.
Sonuçları Türk Taş Kömürü Kurumu’nun internet sitesinden açıklanması bekleniyor.