Türkiye teknik resesyona mı girdi? Cevdet Yılmaz cevapladı

TÜİK, yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 büyüdü.

Ancak İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM'Deki 2025 bütçe görüşmeleri öncesinde söz alarak, TÜİK'in rakamlarının iyiye işaret etmediğini söyledi, kritik verileri değerlendirdi.

'TÜİK verileri resesyona işaret ediyor'

Usta verilerin, Türkiye'nin teknik olarak resesyona girdiğini gösterdiğini savunarak rakamların 2025 bütçesinin seyrini de değiştirebileceğini ifade etti. Veriler üzerinde çalışılmasının faydalı olacağını söyledi.

Cevdet Yılmaz'dan net cevap

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise "Böyle bir şey söz konusu değil." diyerek teknik resesyonun riskinin bulunmadığını belirtti.