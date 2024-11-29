Türkiye teknik resesyona mı girdi? Cevdet Yılmaz cevapladı
Ekonomi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 oranında büyüme kaydederken, Türkiye'nin teknik resesyona girdiği iddia edildi. İYİ Parti'nin iddiasına, Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi.
TÜİK, yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 büyüdü.
Ancak İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM'Deki 2025 bütçe görüşmeleri öncesinde söz alarak, TÜİK'in rakamlarının iyiye işaret etmediğini söyledi, kritik verileri değerlendirdi.
'TÜİK verileri resesyona işaret ediyor'
Usta verilerin, Türkiye'nin teknik olarak resesyona girdiğini gösterdiğini savunarak rakamların 2025 bütçesinin seyrini de değiştirebileceğini ifade etti. Veriler üzerinde çalışılmasının faydalı olacağını söyledi.
Cevdet Yılmaz'dan net cevap
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise "Böyle bir şey söz konusu değil." diyerek teknik resesyonun riskinin bulunmadığını belirtti.