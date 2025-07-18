Türkiye, üç ayda 13,4 milyar dolarlık ABD tahvili sattı

Türkiye, üst üste 14 ay boyunca alım yaptığı ABD Hazine tahvillerinde Mart ayında başladığı satışlara Mayıs ayında da devam etti. Böylece, üç aylık toplam satış miktarı 13 milyar 428 milyon dolar seviyesine ulaştı.

ForInvest Haber, ABD Hazine Bakanlığı’nın yayımladığı verilerden derlediği bilgiye göre, Türkiye Mayıs ayında 94 milyon dolarlık sınırlı bir ABD tahvil satışı gerçekleştirdi.

2024 yılı içinde toplam 10,7 milyar dolar, 2025’in Ocak ve Şubat aylarında ise 7,62 milyar dolar tutarında alım yapan Türkiye’nin elindeki tahvil varlıkları, Şubat sonu itibarıyla 20 milyar 471 milyon dolara kadar çıkmıştı. Bu rakam, son üç ayda yapılan satışlarla birlikte önemli ölçüde azaldı.

Verilere göre, Türkiye’nin elindeki ABD tahvillerinin 5,46 milyar dolarlık bölümü uzun vadeli, 1,58 milyar dolarlık kısmı ise kısa vadeli enstrümanlardan oluşuyor. Kısa vadeli tahvillerdeki bu düşüş dikkat çekiyor.

Uzmanlar, tahvil satışlarının devam edip etmeyeceğinin, küresel faiz görünümü ve Türkiye’nin rezerv politikasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu değerlendiriyor.