Türkiye-Ukrayna iş birliği genişleyecek! Bakan Bolat: Türkiye, Ukrayna’nın yeniden inşasına destek verecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Ukrayna arasındaki mevcut 6,2 milyar dolarlık ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini duyurdu. Açıklama, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Türkiye ziyareti kapsamında, Ankara'da gerçekleştirilen ticari görüşmeler sonrası yapıldı.

Savunma sanayinde iş birliği genişliyor

Bolat, Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko ile Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Vitali Koval ile bir araya geldiğini belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin savunma sanayi başta olmak üzere genişletileceğini ifade etti.

“Türkiye, Ukrayna’nın yeniden inşasına katkı sunmaya hazır”

X hesabından yaptığı açıklamada Bolat, “Türkiye olarak Ukrayna’nın yeniden inşasına yönelik projelere aktif katkı sağlamaya hazırız” diyerek, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin derinleşeceğine işaret etti.

Türkiye'nin bölgede barışın tesisine ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik desteklerinin süreceğini belirten Bolat, ticaretin artırılması için çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.