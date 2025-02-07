Türkiye, un ihracatında hedef büyüttü: Suriye’ye 400 bin ton un gönderilecek

Türkiye, un ihracatındaki küresel liderliğini sürdürerek pazar payını artırmaya devam ediyor. Un ve hububat sektöründe önemli bir konumda bulunan Türkiye, 2024 yılı itibarıyla dünya pazarında yüzde 23’lük bir paya sahip. Her yıl yaklaşık 3 milyon ton un ihracatı gerçekleştiren sektör, özellikle Suriye pazarında dikkat çekici bir büyüme yakaladı.

IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Türkiye’nin un ihracatında Aralık 2024'e kıyasla Ocak 2025’te yüzde 41’lik bir artış yaşandığını belirtti. Suriye’ye yönelik un ihracatının Ocak ayında 32 bin tona ulaştığını söyleyen Ulusoy, ülkenin temel gıdalara olan talebinin arttığını vurguladı.

Suriye’ye un ihracatı yüzde 40 arttı

Türkiye, 2023 yılında Suriye’ye 267 bin ton un ihraç etmişti. 2024 yılı itibarıyla bu rakam yüzde 40 artışla 326 bin tona ulaştı. Suriye’nin un talebindeki artışın devam edeceğini öngören sektör temsilcileri, yıl sonuna kadar bu rakamı 400 bin tona çıkarmayı hedefliyor.

Ulusoy, Aralık 2024’te Suriye’ye yapılan hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatının yıllık bazda yüzde 73 arttığını, Ocak ayında ise un ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artış gösterdiğini belirtti.

Türkiye, dünya un ihracatında lider konumunu koruyor

Türkiye, üst üste 10 yıldır dünyanın en büyük un ihracatçısı konumunda bulunuyor. 2024 yılı sonunda toplam 3 milyon 60 bin ton un ihracatı gerçekleştiren Türkiye, bu ihracattan 1 milyar 160 milyon dolarlık gelir elde etti. Ülkenin yıllık un üretim kapasitesi yaklaşık 32 milyon ton olup, bunun 15 milyon tonu hem iç pazar hem de ihracat için kullanılıyor.

Buğday ithalatındaki kısıtlamaya rağmen ihracatta artış

21 Haziran 2024'te yürürlüğe giren buğday ithalat yasağı nedeniyle sektör kısa vadede bazı zorluklar yaşasa da, geleneksel pazarların dışına yönelerek ihracatta artış trendini sürdürdü. Aralık 2024’te Türkiye’nin toplam un ihracatı 216 bin tona ulaştı.

Gelecek hedefler ve yeterli stoklar

Ulusoy, Türkiye’nin mevcut stoklarının Suriye’nin artan un talebini karşılayacak seviyede olduğunu belirterek, "İhracatın önümüzdeki aylarda daha da hareketlenmesini bekliyoruz. Suriye’ye yıl sonuna kadar 400 bin ton un göndermeyi hedefliyoruz" dedi.

Türkiye’nin un ihracatında yakaladığı bu ivmenin, hem bölgedeki gıda güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynadığı hem de sektörün küresel ölçekteki liderliğini pekiştirdiği ifade ediliyor.