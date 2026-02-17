Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Mesut Çakmak: Tanıtım grupları yeniden kurulmalı

Ferit PARLAK/ANKARA

ferit.parlak@dunya.com

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Mesut Çakmak, “Bazı sektörlerimizin, dünya pazarlarında bilinirliliğinin art­masında tanıtım gruplarının payı büyüktü. Sonra bu gruplar kapatıldı. Küçük işletmelerden oluşan ama dünya pazarlarında büyük hedefleri olan bazı sek­törlerimizde, bu gibi yapılan­malara büyük ihtiyaç var. Bu ya­pıyı, amacı dışında kullananlar olmuştur ama kurunun yanında yaş da yanmamalı” dedi.

“Kalitemizle öne çıkıyoruz ama…”

Un sektörü örneğini vere­rek tanıtım gruplarının tekrar kurulması gerekliliğine vurgu yapan Çakmak, “Dünya eko­nomilerinde değişim ve dö­nüşüm sürecinin yaşanıyor. Ambargolar, kotalar, yüksek gümrük vergileri ve siyasi ka­rarlar belirsizlikleri artırıyor. Bu koşullar gelişmişken, Af­rika ve Ortadoğu başta olmak üzere başlıca pazarlarımızda, maliyetleri düşük Rusya, Hin­distan, Mısır gibi rakipleri­mizle rekabet etmeye çalışıyo­ruz. Kalitemizle öne çıkıyoruz ama kalitemizi daha fazla an­latmaya, daha fazla çabalama­ya mecburuz. Bu nedenle dün­yanın önde gelen fuarlarında, Türk malı olarak boy göster­mek, kendimizi anlatmak zo­rundayız” şeklinde konuştu.

“Sıkı denetim şart”

Çakmak, “Rekabet edebilme­miz, pazarlarımızı koruyabil­memiz için katılmamız gereken fuarların maliyetini, toplu katı­lımlarla düşürmeye çalışıyoruz. Tanıtım grupları burada avantaj sağlıyor ve sektörel olarak toplu katılımın önünü açıyordu. Sıkı denetlenmesi şartıyla bu grup­lar tekrar oluşturulmalı ve des­teklenmeli” dedi.

TUSAF çatısı altında faaliyet gösteren Türk un sanayisinin, güçlü üretim altyapısı ve yaygın ihracat ağıyla Türkiye’nin gı­da arz güvenliğinde de stratejik bir rol üstlendiğini dile getiren Çakmak, “Sektör, onlarca ülke­ye yaptığı ihracatla dış ticarete katkı sağlarken, yarattığı istih­dam ve katma değerle de eko­nomiyi destekliyor. 2025’te ih­racatımızı bir önceki yıla göre yüzde 22.5 düşüşle yaklaşık 2.3 milyon ton seviyesinde tamam­ladık. Bu düşüşü, sanayicimiz­den kaynaklanmayan çeşitli sı­kıntılar nedeniyle yaşadığımız bir yol kazası olarak görüyoruz. 2026’da 3 milyon tonu aşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Teknoloji unda ton fiyatını 373 dolara yükseltti

İhracat miktarındaki düşü­şe rağmen, sektörün pazar çe­şitliliğini koruduğunu, Irak dı­şında, Orta Doğu ve Afrika’da güçlü performans sergilediğini ifade eden Çakmak, “Bunun ya­nı sıra, sektör temsilcileri, ge­liştirdiği katma değeri yüksek, spesifik ve yüksek kaliteli ürün­ler ile ortalama ihracat fiyatını ton başına 373 dolar seviyesine yükseltmeyi başardı. Kalitemi­zi ve teknolojimizi tanıtım gru­bu gibi katalizörlerle tüm dün­yaya anlatabilirsek hem ihracat fiyatımızı hem de ihracat mik­tarını daha da artıracağımıza ve kazandığımız pazarlardaki ye­rimizi sağlamlaştıracağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Irak’a ihracat aylık 77 bin tondan, 8 bin tona düştü

Irak’a yapılan ihracatın ay­lık 77 bin ton seviyelerinden 8 bin tonlara kadar gerilediğini belirten Çakmak, bu düşüşün temel nedeninin, keyfi uygula­malar olduğunu belirterek, “Ku­zey Irak’a satıyoruz. Ama Kuzey Irak’ın nüfusu 8 milyon civarın­da. Asıl pazar güneyde. Oraya inemediğiniz zaman esas hacmi kaybediyorsunuz” dedi. Çak­mak, “Irak’ta Tük ununa karşı yapılan müdahalelerin ve key­fi uygulamaların sona ermesini istiyoruz. Bu keyfi uygulamala­rın son bulmasıyla Irak pazarı­nı yeniden kazanacağımızı bili­yoruz” açıklamasında bulundu.

“Irak’taki açığı Suriye kapattı”

Suriye başta olmak üzere bazı pazarlarda güçlü ihracat artışı yaşandığını ve bu artışın hızla­narak devam edeceğini belirten Çakmak, “2025 yılı Aralık ayın­da Suriye’ye yapılan buğday unu ihracatı 56 bin 972 ton ve 19.7 milyon dolar seviyesine ulaşa­rak, bir önceki yılın aynı ayına göre miktarda yüzde 41,3, de­ğerde yüzde 48,8 artış gösterdi. Yıl genelinde ise Suriye’ye ihra­cat 629 bin 727 ton ve 214,3 mil­yon dolara ulaştı. 2026’nın Ocak ayında da 60 bin ton seviyeleri­ne yaklaştı. Bu performans, Su­riye’yi Türk un sanayisinin en hızlı büyüyen pazarlarından bi­ri haline getirdi.” Dedi.

“TMO zam yapmadıkça un fiyatına zam yapmayacağız”

TUSAF Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, Toprak Mah­sulleri Ofisi (TMO) fiyat artır­madığı sürece sektörde bir zam beklenmemesi gerektiğini ifa­de ederek, “Toprak Mahsulle­ri Ofisi zam yapmadı. Bizim di­ğer girdilerimiz arttı ama TMO fiyat artırmadığı sürece biz de una zam yapmak istemiyoruz. Yüzde 27’ye varan maliyet artı­şına rağmen, bunu un fiyatları­na yansıtmadık. Eylül ayından buyana zam yapmadık” dedi. Sektörde kapasitenin 40 mil­yon tonlardan 30 milyon tonlara gerilediğini söyleyen Çakmak, önümüzdeki süreçte 20 milyon ton bandına kadar düşüş riski olduğunu da ifade etti.

Buğday üretimi 20 milyon tonu aşabilir

2026 buğday üretimi beklentilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çakmak, rekoltede artış öngördüklerini belirterek, “Ekim ayında yağışlar düşük seyretmişti Ancak ocak ayından itibaren tüm bölgelerimiz ciddi yağış aldı. Bahar yağmurlarının da olumlu seyretmesi halinde bu yıl üretimde 20 milyon tonun üzerine çıkabileceğimizi öngörüyoruz. Uygun koşullar oluşursa unda da 3,5 milyon ton ihracat seviyesini de aşabiliriz” dedi.

Ekmekte ‘tam buğday’ dönemi başlıyor

Ekmek üretiminde kullanılan undaki kepek oranının yüzde 3–5 civarında olduğunu belirten Çakmak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ekmeği zenginleştirme konusunda yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığını açıkladı. Hedeflenen modelde kepek oranının yüzde 40’lara kadar çıkarılmasının beklendiğini dile getiren Çakmak, “Normalde buğdayın yüzde 20–25’ini kepek olarak ayırıyoruz. Yeni düzenleme ile bunun önemli kısmı tekrar una kazandırılacak. Fabrikalarımızda teknik olarak bir sıkıntımız yok, bunu yapabilecek teknoloji ve kapasiteye sahibiz” dedi. Çakmak, “Yani, önümüzdeki bir yıl içinde yaşanacak dönüşüm ile ekmek üretiminde kullanılan unun yüzde 40’ı tam buğday unundan oluşacak. Devletimizin belirlediği bu oran doğrultusunda ekmeklerin besin değeri daha yüksek olacak. Bu düzenleme hem halk sağlığına katkı sağlar, hem ekmek fiyatlarındaki çeşitliliği önler, hem de un sektörü açısından katma değeri artırır” diye konuştu.