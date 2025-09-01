Türkiye Varlık Fonu, dolar tahvil ihracı için 13 yabancı bankaya yetki verdi

Türkiye Varlık Fonu (TVF), uluslararası piyasalarda dolar cinsi tahvil ihracı için hazırlıklarını sürdürüyor. Fon, yatırımcı toplantıları ve ihraç süreci için 13 yabancı bankaya yetki verdi.

Yetki verilen bankalar

TVF, yatırımcı toplantılarını yürütmek üzere BBVA, Citi, Emirates NBD Capital, ING, Bank ABC, BofA Securities, First Abu Dhabi Bank, ICBC, IMI Intesa-Sanpaolo, JP Morgan, SMBC, Societe Generale ve Standard Chartered Bank ile çalışacak.

Daha önce sukuk ve murabaha adımları

Fon, tahvil ihraçlarının yanı sıra krediler yoluyla da finansman sağlıyor. Bu ayın başında, Kuwait Finance House liderliğindeki bir konsorsiyumdan 600 milyon dolarlık murabaha finansmanı elde edilmişti.

Öte yandan TVF, 2024 yılında dolar cinsi sukuk ihracı gerçekleştirmişti. Fon’un beş yıl vadeli 2029 dolar cinsi tahvili, geçtiğimiz hafta piyasalarda bir dolar başına yaklaşık 105 sent seviyesinden işlem görmüştü.

TVF portföyünde dev şirketler var

Türkiye Varlık Fonu’nun portföyünde Halkbank, Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul gibi stratejik öneme sahip kamu bankaları ve büyük şirketler bulunuyor.